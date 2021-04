Quando pensiamo alle piante da avere in giardino o in balcone, il basilico è una di quelle che non può proprio mancare.

La caratteristica del basilico è quella di essere un’erba incredibilmente profumata, infatti è utilizzata per insaporire numerose pietanze.

Questa pianta, inoltre, possiede diverse proprietà benefiche e nutritive: quelle cardiovascolari, digestive, antiossidanti e antinfiammatorie.

Vediamo come crescere un basilico sempre bello e rigoglioso grazie a questi semplici trucchi adatti proprio a tutti, anche per chi ha il pollice verde.

Accorgimenti da predisporre

Quando compriamo il basilico in vaso, il problema è il poco spazio in cui cresce, infatti il primo consiglio è quello di separar le radici.

La cosa più difficile è proprio questa, dovremo iniziare togliendo la zolla dal vaso per poggiarla su una superficie piana.

Dopo aver eliminato la zolla e separato le radici, le interreremo a circa trenta centimetri di distanza l’una dall’altra.

Il basilico, nonostante vada posto in un luogo soleggiato, in questa prima fase va tenuto in una zona più ombreggiata.

Non ha bisogno di essere concimato, non ha infatti particolari esigenze e questo è il motivo per cui è una pianta adatta a tutti.

Dovremo sempre raccogliere i ciuffetti di foglie dalla cima ai rami, per non rischiare di rovinare la nostra bella piantina.

Questa operazione ci aiuterà a rinvigorire il nostro basilico, ricordiamoci però di utilizzare le forbici, così non la danneggeremo.

Anticiperemo in questo modo anche la comparsa dei fiori che finiscono per ridurre la sua aromaticità.

Infine, questa pianta non ha bisogno di troppa acqua ma neanche troppo poca, sarà sufficiente controllare il terreno per regolarci.

Avremo così un basilico sempre bello e rigoglioso grazie a questi semplici trucchi adatti proprio a tutti, non ci resta di procurarcelo.

Utilizzi del basilico

Questa pianta favorisce la digestione, è quindi molto adatta a questo periodo in cui abbiamo mangiato di più, durante le feste.

È un ottimo alleato in caso di stanchezza e stress, infatti fin dall’antichità era considerato un rimedio naturale per il malumore.

Il suo potere è contenuto fin nel suo profumo inebriante e nel suo colore verde, in grado di donarci piacere e tranquillità.