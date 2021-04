Con la primavera, vogliamo metterci a fare il miglior orto possibile. Per farlo, dobbiamo trovare il modo per avere verdure di altissima qualità. Possiamo farlo mettendo in pratica grandiosi metodi naturali, come spieghiamo in questo articolo. Coltivare degli ortaggi è infatti un’arte che a volte può essere complicata. Sicuramente, richiede tanto studio per poter avere risultati soddisfacenti.

Un’ottima idea per migliorare il risultato è trovare escamotage originali per avere ortaggi di alta qualità. Oggi ne vedremo proprio uno. Questo è il pazzesco utilizzo degli agrumi per far crescere bellissime piante nell’orto.

Ecco come usarlo

Il metodo che andremo a vedere è molto particolare ma anche di semplice attuazione. Cercheremo infatti di far crescere una piantina, direttamente a partire da un’arancia o un limone. Insomma, il nostro agrume si trasformerà in una sorta di vasetto naturale, che poi sarà piantata nell’orto.

Prendiamo innanzitutto dei semini, della pianta che vogliamo. La cosa bella di questo metodo è che, poiché riguarda il momento della semina, va bene per qualunque ortaggio.

Come secondo passo, procuriamoci un agrume. Tagliamolo a metà e svuotiamolo del suo contenuto (lo possiamo mangiare, dato che fa bene alla salute). Ora inizia il lavoro di giardinaggio.

Mettiamoci all’opera

Ciò che dobbiamo fare è molto facile. Innanzitutto, buchiamo il fondo della buccia, giusto per dare spazio all’acqua per uscire quando innaffiamo. Poi riempiamo la buccia di terriccio, adatto per la crescita della piantina. A questo punto aggiungiamoci i semi ed un pochino d’acqua. Ecco fatto, abbiamo il nostro vasetto tutto naturale.

Ovviamente poi bisognerà piantare l’agrume nell’orto. Facciamolo, e lui si decomporrà naturalmente nel tempo, diventando prezioso compost per la crescita della pianta.

Questo è il pazzesco utilizzo degli agrumi per far crescere bellissime piante nell’orto. Un metodo comodo se non si hanno a disposizione dei vasetti appositi per far crescere i semi. D’ora in poi non sarà più necessario comprarli, poiché potremo usare arance e limone. Non solo sono comode, ma garantiscono anche un po’ di utile fertilizzante in più.