Seguire una dieta può risultare un percorso difficile, anche e soprattutto perché i cibi “da dieta” sono spesso poco sfiziosi e saporiti. Chi segue una dieta ipocalorica predilige determinati metodi di cottura che sono essenzialmente la cottura a vapore, al forno, alla piastra. Inoltre, si tende a lasciare i cibi al naturale il più possibile.

In realtà la dieta non è una tortura così grande. Con un po’ di fantasia si possono creare piatti sfiziosi che ci permettono di non rinunciare al gusto pur mantenendo basse le calorie. Ecco, quindi, che oggi andremo a vedere 3 deliziose salse light per non rinunciare al gusto anche durante la dieta. Le salse, infatti, sono uno di quei condimenti in grado di dare nuova vita al piatto e regalargli un gusto diverso ogni volta.

3 deliziose salse light per non rinunciare al gusto anche durante la dieta

Ogni piatto può avere una marcia in più solo abbinandogli una salsa diversa. Spesso ci rinunciamo perché le salse sono complici dei chili di troppo. Ma queste salse light identiche alle originali sapranno sicuramente sorprenderci per gusto e leggerezza.

Guacamole

La salsa guacamole è una salsa che si abbina perfettamente a pesce e carni bianche. È leggera e ricca di proprietà benefiche per il nostro organismo, grazie alla presenza dell’avocado che è ricchissimo di grassi “buoni”. La realizzazione è semplicissima, basta mettere insieme e mischiare i seguenti ingredienti:

un avocado maturo, schiacciato con la forchetta in modo da formare una crema. Non è importante che sia liscia e omogenea, anzi, la ricetta originale prevede che abbia diverse consistenze;

pomodorini tagliati a cubetti piccolissimi: per le quantità andiamo ad occhio. I pomodori non devono prevalere sulla quantità di avocado ma devono essere presenti;

cipolla tritata: anche qui andiamo ad occhio, solitamente la quantità di cipolla dovrebbe essere circa la metà della quantità dei pomodori;

il succo di mezzo lime: lime o limone, anche se la ricetta originale prevede il lime;

peperoncino.

Maionese light e salsa aioli

La salsa aioli è una salsa tipica della cucina spagnola a base di aglio, molto simile alla maionese ma molto saporita. Per preparare la versione light si dovrà preparare prima una maionese light a cui si aggiungerà l’aglio arrostito in forno all’interno di fogli di carta stagnola per circa 40 minuti.

Per la maionese light gli ingredienti sono i seguenti:

100 ml di latte di soia freddo;

2 cucchiai di succo di limone;

100 ml di olio di semi di girasole;

un cucchiaino di aceto di vino bianco;

sale fine q.b.

Il procedimento è molto semplice: si versano in un bicchiere da mixer tutti gli ingredienti tranne l’olio. Dopodiché si inizia a frullare il tutto aggiungendo lentamente l’olio a filo, fino ad ottenere una consistenza ferma, quella tipica della maionese. Ecco che la maionese è pronta. I più coraggiosi potranno aggiungere 2 spicchi d’aglio arrostiti in precedenza per creare una gustosissima salsa aioli.