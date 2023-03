Le migliori macchine per il caffè da comprare sono queste: lo dicono le classifiche

Tecnologia, sostenibilità e praticità sono le qualità che gli italiani ricercano nelle macchine per il caffè e le case produttrici accontentano il pubblico con invenzioni spettacolari. Vediamo come possiamo spendere al meglio i nostri soldi.

È uno dei prodotti che gli italiani consumano di più, che viene prodotto con qualità altissima ed esportato in tutto il Mondo. Il caffè è una tradizione imprescindibile per il nostro Paese, a colazione o dopopranzo è immancabile. I tempi cambiano. In passato gli italiani amavano utilizzare la caffettiera per la moka mentre ora sono le macchinette del caffè a essere presenti sia in casa che negli uffici. Cerchiamo la stessa qualità del bar risparmiando tempo e questo è possibile con le nuove tecnologie.

Due indagini in particolare ci danno un’idea precisa per un investimento sicuro e ci indicano le migliori macchine per il caffè da comprare. Sono quelle fatte da Altroconsumo e Qualescegliere. Ne risulta una qualità media molto alta visto che molte delle macchine indicate sono in grado di dare un ottimo caffè con performance quasi impeccabili. Al terzo posto troviamo la DeLonghi Genio che costa meno di 100 euro e permette di personalizzare le dimensioni delle bevande in base ai nostri gusti. Ultracompatta, abbina qualità e prezzo per essere presente in tutte le case e dare caffè cremosi con gusti simili a quelli del bar.

Un occhio all’ambiente

Al secondo posto troviamo la macchina espresso Bialetti Gioia anche questa super compatta, con doppio pulsante e sensore capsule per rispettare l’ambiente. Il costo si aggira sugli 80 euro e sono disponibili numerose colorazioni, il design è moderno e accattivante. Al primo posto troviamo Lavazza Tiny Eco con un costo superiore che si aggira sui 100 euro. La Lavazza produce diverse qualità di caffè, è la marca più consumata nel Mondo e lo stesso gusto possiamo trovarlo nelle capsule.

La macchina è realizzata con plastica riciclata, ha un unico bottone per accenderla, fare il caffè e spegnerla. Lavazza ha puntato tutto sulla praticità e sulla sostenibilità approfittando degli aromi che tutti conosciamo e di cui possiamo godere anche a casa senza andare al bar. Queste sono le migliori macchine per il caffè secondo Altroconsumo, ma è interessante paragonare questa indagine a quella fatta dal sito Qualescegliere. Avremo così una visione completa su come possiamo risparmiare.

Le migliori macchine per il caffè da comprare per ogni necessità

Il sito indica la DeLonghi per le macchine da caffè macinato considerando quelle Gaggia come alternativa. Quindi indica le Didiesse per le macchine a cialde con le linee Frog, Faber e Lollo Caffè. Mentre per le macchine a capsule le migliori sarebbero Lavazza e Nespresso. Un gradino più sotto piazza Bialetti e Nescafé Dolce Gusto.

Nella classifica generale Qualescegliere indica la Delonghi Dedica EC685 come la migliore in assoluto a un prezzo di 150 euro. Al secondo posto si piazza Bialetti Mokona a un prezzo di 100 euro e al terzo posto Ariete 1381 Espresso slim metal a un prezzo di 120 euro. Questa classifica è aggiornata per il 2023. Ne abbiamo per tutti i gusti, c’è proprio l’imbarazzo della scelta. Gli italiani vanno pazzi per il caffè si sa, ma queste macchine sono tanto vendute anche all’estero.