Gli utilizzi dell’amido di riso che non ti immagini: non per addensare ma per la pelle e i capelli

L’amido di riso è un ingrediente utile in cucina per addensare creme, salse e zuppe ed è un perfetto sostituto della farina o fecola. Grazie alle sue proprietà può essere usato anche nei trattamenti di bellezza fai da te, scopriamo quali.

Esistono molti ingredienti in cucina che possono essere utili in casa per diverse ragioni. Pensiamo all’aceto o al bicarbonato, elementi decisamente versatili che possiamo sfruttare, ad esempio, per le pulizie di pavimenti e superfici. Oltre ad essere impiegati per i lavori domestici, alcuni li usano per creare maschere di bellezza fai da te per la pelle e le chiome. Facendo attenzione al dosaggio ed alla modalità di utilizzo, potremmo realizzare dei mix che potrebbero servire ad avere capelli lucenti ed a contrastare rughe e macchie.

Ma non sono gli unici elementi della dispensa che possiamo usare per la cosmesi fai da te di tutti i giorni. L’ingrediente naturale che non può mancare in casa è l’amido di riso, un addensante green che si ottiene trattando in vari modi i chicchi della pianta. Il risultato è una polvere fine e molto chiara, insapore e inodore, che si usa in cucina per la preparazione di pietanze dolci e salate.

Sono straordinari gli utilizzi dell’amido di riso per la cosmesi

Questo tipo di amido è perfetto per addensare creme e zuppe, per mantecare risotti al posto del burro ed anche per sostituire la farina negli impasti. In realtà, possiamo usarlo in vari modi, per curare la pelle e per trattare i capelli sporchi e grassi. Essendo un ingrediente delicato, possiamo trasformarlo in un pratico detergente e tonico per il viso, e non solo. Mescoliamo, in una ciotola, 2 cucchiai di amido e 2 di latte di riso e applichiamo il composto sulla pelle con una spugnetta, o del cotone.

Se abbiamo la pelle particolarmente grassa possiamo lasciare in posa la crema e sciacquare dopo 5 minuti, per assorbire meglio il sebo in eccesso. Al posto della maschera, con amido e mais possiamo realizzare un leggero scrub per il corpo da massaggiare con movimenti circolari. Lo stesso mix si usa per lenire arrossamenti post depilazione o per dare sollievo e rendere morbidi i nostri piedi. Ancora più nutriente è la maschera viso a base di amido di riso, yogurt o una carota frullata, un elisir rinfrescante e antiossidante.

Chiome sane e luminose

Gli utilizzi dell’amido di riso riguardano anche i nostri amati capelli. Possiamo infatti realizzare una maschera idratante e uno shampoo delicato. Nel primo caso mescoliamo 2 cucchiai di amido e latte di cocco, un cucchiaino di miele, distribuiamo sui capelli umidi, lasciamo agire per 30 minuti, poi sciacquiamo. Per avere chiome più luminose, possiamo aggiungere una piccola quantità di amido direttamente allo shampoo, oppure usarlo a secco con l’aiuto di una spazzola.