Saipem e Industrie De Nora sono le azioni tra le 100 più capitalizzate che hanno perso oltre il 4% nell’ultima seduta di Borsa aperta. Quale impatto potrebbe avere un ribasso così importante su questi due titoli azionari? Come andremo a vedere, almeno per il momento, Saipem e Industrie De Nora non hanno subito un impatto particolarmente negativo. Entrambe, infatti, si trovano sopra livelli importanti. Possiamo dire, quindi, che azioni tra le 100 più capitalizzate che hanno perso oltre il 4% nell’ultima seduta di Borsa aperta potrebbero essere sul punto di offrire un’importante occasione di acquisto.

Pesante ribasso per le azioni Industrie De Nora: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Industrie De Nora (MIL:DNR) ha chiuso la seduta del 23 giugno a 18,31 euro, in ribasso del 6,34% rispetto alla seduta precedente.

Era da aprile che non si vedevano un ribasso così importante sul titolo e una sequenza di quattro sedute consecutive al ribasso. Tuttavia, a guardare i livelli dello scenario ribassista tracciato in figura, possiamo dire che ancora non tutto è perduto. Anzi, con la vicinanza del supporto in area 17,86 € potrebbe presentarsi presto un’occasione di acquisto.

Qualora, però, il supporto dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero dirigersi verso il punto di inversione in area 15,94 € dove la probabilità che si riparta al rialzo è molto elevata.

Ancora una volta il prezzo del petrolio affossa le quotazioni di Saipem: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 23 giugno in ribasso del 4,44% rispetto alla seduta precedente a 1,1625 €.

Ancora una volta il titolo soffre la debolezza del petrolio. La tendenza in corso è ribassista, ma il supporto in area 1,161 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo. Sotto questo livello, invece, le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

