Case in collina con vista mare anche a 50.000 euro nelle Marche, a pochi minuti da spiagge di velluto

Vivere in collina, in un borgo immerso nel verde eppure a pochi minuti da un mare meraviglioso e da spiagge di sabbia finissima, non ha prezzo. Questo sogno si può realizzare acquistando un appartamento o una casa con giardino in piccoli borghi collinari non distanti dalla costa. Ecco in quale località.

Quando si decide di comprare una seconda casa al mare per le vacanze ci si orienta quasi sempre sugli immobili che si trovano direttamente sulla costa. Si tratta di una scelta sicuramente vantaggiosa, con il mare a pochi passi, da raggiungere anche a piedi. Ma c’è un’opzione da non trascurare che può presentare diversi vantaggi ed è quella di spostarsi di pochi chilometri verso l’interno fino a raggiungere la zona collinare. Qui si può comprare una casa in cui rilassarsi la sera dopo una piacevole giornata al mare.

Prezzi vantaggiosi

I vantaggi di questa scelta sono diversi. Per cominciare, i prezzi degli immobili sono decisamente più bassi. Si possono comprare case in collina con vista mare molto spaziose con la stessa somma che lungo la riviera si spende per un monolocale o un bilocale. E questo può essere molto vantaggioso se si è in tanti in famiglia. E poi c’è la possibilità di stare lontano dal traffico e dai rumori senza stressarsi per i parcheggi, e di fare belle passeggiate rilassanti tra gli uliveti. La soluzione ideale per chi ama la natura.

Case in collina con vista mare

Delle belle opportunità immobiliari di questo tipo si trovano nelle Marche, una regione con 185 chilometri di costa e 17 Bandiere Blu. Ma anche con splendidi borghi nell’immediato entroterra e morbide colline che arrivano quasi sulla spiaggia. Ed è proprio qui che bisogna cercare. Facciamo qualche esempio. Nel borgo di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, a otto chilometri dalla costa che si raggiunge in circa dieci minuti, è in vendita sul portale Immobiliare.it una casa singola a 58.000 euro. È un immobile in buono stato di 158 mq di superficie che si estende su due livelli. Dispone di garage e di una superficie esterna di 80 mq utilizzabile per un giardino. All’interno ci sono due camini, uno per ogni piano. È una buona soluzione per una famiglia numerosa.

Abitazioni ricche di fascino

Nella stessa località sul sito Idealista.it è in vendita una soluzione autonoma un po’ più costosa ma con splendida vista sul mare e sulla campagna circostante. Si tratta di una casa di 139 mq disposta su due piani, con terrazzo panoramico, corte esclusiva, garage e una stanza laboratorio al piano terra. È in vendita a 78.000 euro.

Delle soluzioni interessanti si trovano anche all’interno del centro storico, case vissute e ricche di fascino a prezzi abbordabili. Come quella in vendita a 50.000 euro su Immobiliare.it. Si tratta di un appartamento con finiture d’epoca, pavimenti originali in cotto e soffitto a cassettoni. Ha una superficie di 71 mq e affaccio panoramico sulle colline circostanti. È parzialmente arredato ma richiede piccoli interventi di ristrutturazione.

