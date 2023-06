Resistere all’ondata di caldo con 3 trucchi che spopolano su TikTok: incredibile ma vero!

Con l’ondata di caldo torrido di questi giorni anche i social media sono riempiti da consigli, ricette estive e metodi per sopravvivere al picco della colonnina di mercurio. In particolare ci sono due metodi che fanno furore su TikTok e che li riportiamo. Come resistere all’ondata di caldo?

È estate da solo qualche giorno (il solstizio è stato il 21 giugno) ma già le temperature torride sono arrivate puntuali a farci sciogliere al sole come ghiaccioli. Chi si avvale di un climatizzatore sicuramente è molto fortunato ma per tutti coloro che durante le notti roventi non chiudono occhio rigirandosi sudati nel letto, ecco 3 suggerimenti da seguire. Ovviamente conosciamo a memoria le regole che ci vengono consigliate ovunque per superare l’ondata di caldo: sappiamo che bisogna bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, mangiare molta frutta e verdura e non uscire nelle ore centrali della giornata. Qui vedremo, invece, delle astuzie social davvero interessanti.

Resistere all’ondata di caldo con 3 trucchi che spopolano su TikTok: i tappetini refrigeranti per gli animali domestici

Uno dei video sul tema, più visualizzati su TikTok ha come protagonisti i tappetini autorefrigeranti per cani e gatti. Questi articoli sono in vendita non solo online ma anche nei punti vendita di prodotti per animali. Sono disponibili in varie misure e su Amazon hanno un prezzo a partire dalle 19 €. I tappetini fungono da cuccia ma sfruttano un innovativo sistema di raffreddamento. All’interno del prodotto è contenuto un gel, completamente atossico, che si attiva e quindi raffredda grazie la pressione effettuata dal corpo dell’animale. Questi tappetini non vanno quindi messi in freezer o sotto l’acqua fredda per raffreddare. La trovata del Tiktoker inglese Mark è quella di utilizzarli, nuovi ovviamente, come cuscini per il letto o topper per il materasso. Non contenendo acqua non provocano l’umidità tipica delle borse dell’acqua fredda. Inoltre possono essere usati anche come coperture dei sedili dell’auto.

Congela le lenzuola

Altro trucco per resistere al caldo, consigliato da TikTok, consiste nel mettere le lenzuola nel congelatore. Basta mettere le lenzuola in un sacchetto di plastica per alimenti direttamente nel freezer almeno un paio di ore prima di coricarsi. Poi si prepara il letto e avremo una notte fresca e riposante almeno per le prime ore. Questa soluzione sarebbe ottima anche eliminare gli acari della polvere.

Ghiaccio davanti al ventilatore

Impazza su TikTok anche un rimedio che vede la preparazione di un condizionstore fai da te. Molti, infatti, stanno posizionando un’insalatiera o una bacinella piena di ghiaccio davanti alle pale del ventilatore. Questo hack è davvero pericoloso e lo sconsigliamo perché utilizza una fonte di alimentazione elettrica vicino all’acqua. È invece più interessante e sicura un’altra versione di questo climatizzatore casalingo improvvisato. Un altro tiktoker invece di posizionare direttamente il ghiaccio davanti al ventilatore, riempie delle bottiglie di plastica di acqua e le mette nel freezer. Una volta che l’acqua all’interno si sarà congelata, posiziona la bottiglia chiusa davanti al ventilatore. In questo modo l’aria sarà più fresca e non si verificherà alcun contatto accidentale fra l’acqua e l’elettrodomestico.