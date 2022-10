In un precedente articolo (5 azioni da comprare e tenere per i prossimi 20 anni) abbiamo indicato le azioni che, stante le serie storiche, presentano la maggiore probabilità di avere un rendimento positivo dopo almeno un decennio.

Questo esercizio è molto utile per cercare azioni per chi sa avere pazienza in Borsa. Si tratta, infatti, di investimenti di lungo periodo nel corso dei quali si può andare incontro anche a perdite potenziali molto importanti. Bisogna, quindi, essere consapevoli di questo rischio e di essere in grado di gestirlo.

C’è, poi, un altro aspetto che non va affatto trascurato. I calcoli di probabilità vengono effettuati utilizzando le serie storiche a disposizione. Ragione per cui non c’è alcuna garanzia che lo stesso comportamento venga ripetuto in futuro. Per le azioni, infine, c’è un altro punto che non va mai dimenticato. A differenza degli indici che sono la somma di tanti titoli azionari, il singolo titolo azionario è collegato a un’azienda che potrebbe, sebbene sia un’ipotesi molto remota, anche fallire. Diversificare, quindi, dovrebbe essere il mantra da seguire per gli investimenti sui mercati azionari.

In questo articolo ci occupiamo degli scenari di breve termine per un titolo che nel lungo periodo, parliamo di 10 anni e più, ha la probabilità di un rendimento positivo pari al 100%.

Azioni per chi sa avere pazienza in Borsa: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo De Longhi (MIL-DLG) ha chiuso la seduta del 3 ottobre a quota 14,73 euro, in rialzo dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.

Allo stato attuale la situazione di breve è molto delicata. Le quotazioni, infatti, sono sospese tra la proiezione rialzista (linea tratteggiata) e quella ribassista (linea continua).

I livelli chiave da monitorare nelle prossime sedute sono i seguenti.

Una chiusura giornaliera superiore a 14,86 euro potrebbe aprire le porte al raggiungimento degli obiettivi indicati in figura e che vedono la massima estensione rialzista in area 18,97 euro.

Al ribasso, invece, il supporto da monitorare passa per area 14,02 euro. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello potrebbe aprire le porte a una discesa fino in area 5,28 euro (massima estensione ribassista).

