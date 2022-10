Rispetto all’ultimo articolo sul titolo GVS le quotazioni hanno perso oltre il 30%. I motivi, quindi, che ci avevano indotto a titolare perché non comprare queste azioni si sono rivelati corretti.

D’altra parte le argomentazioni alla base del precedente report erano e restano di carattere generale e sempre valide. Sono due i motivi per cui si compra un titolo azionario. O il rendimento del dividendo è molto elevato oppure il titolo è fortemente sottovalutato. Ovviamente in questo ragionamento stiamo trascurando le indicazioni dell’analisi grafica.

Il titolo GVS, almeno in questo periodo storico, presenta una forte sopravvalutazione e un rendimento del dividendo molto basso. Non deve, quindi, sorprendere la sua debolezza. Tuttavia, presto, queste azioni potrebbero riprendere a salire.

Analisi fondamentale sul titolo in esame

Non c’è alcun indicatore, ricavato a partire dall’analisi fondamentale, che esprime sottovalutazione. Ad esempio, il valore dell’azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 3,3 volte le vendite societarie, è relativamente elevato. Un livello che, insieme a quello medio del settore di riferimento pari a 1,9, è elevato in assoluto.

Per quel che riguarda il dividendo, la società non è molto generosa. Nel 2022, ad esempio, non è stato distribuito. Per gli anni a venire, invece, le attese sono per un rendimento inferiore al 2%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, l’ultima raccomandazione pubblicata su GVS risale al dicembre 2021. Pertanto è poco realistica.

Presto queste azioni potrebbero riprendere a salire: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo GVS (MILGVS) ha chiuso la seduta del 30 settembre a quota 6,03 euro, in rialzo del 2,81% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista, ma ha quasi raggiunto la sua massima estensione al ribasso in area 5,59 euro (III obiettivo di prezzo). Su questo livello ci potrebbero essere elevate probabilità di invertire al rialzo. Una conferma in tal senso si potrebbe avere con una chiusura giornaliera superiore a 6,805 euro.

