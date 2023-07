Ami la pasta cacio e pepe? La versione estiva di Sebastian Fitarau è un vero peccato di gola

Un primo piatto romano tra i più amati in assoluto: la cacio e pepe è una ricetta della tradizione dal sapore incredibile. Questo grande classico conosce molte rivisitazioni e oggi ti proporremo una versione inedita: quella di Sebastian Fitarau. A renderla così speciale, un ingrediente segreto estivo che non ti aspetti.

È uno dei capisaldi della cucina romana e si prepara con pochi ingredienti genuini e ricchissimi di gusto. La pasta cacio e pepe è un piatto che ha radici nella cucina di pastori e contadini romani. Durante il periodo della transumanza, i pastori erano costretti a spostarsi con il gregge percorrendo molti chilometri. Per questo motivo, i pastori portavano con sé prodotti a lenta deperibilità e tra questi c’erano proprio il cacio e il pepe in grani.

Con i pochi ingredienti a disposizione, gli uomini componevano poi piatti semplici e genuini. Fu così, dunque, che nacque la pasta cacio e pepe. Se vuoi prepararla ed arricchirla di gusto, sei nel posto giusto. Continuando a leggere troverai la ricetta di Sebastian Fitarau, chef metà sardo e metà tedesco famoso per la sua cucina contemporanea.

Ami la pasta cacio e pepe? Usa questi ingredienti per preparare una versione inedita

300 g di spaghetti;

una zucchina;

4 fiori di zucca;

200 g di pecorino romano;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

5 g di pepe in grani.

Questa versione inedita della pasta cacio e pepe conquisterà tutti al primo assaggio

Riempi una pentola d’acqua e quando raggiunge il bollore aggiungi il sale. Intanto, lava e taglia la zucchina a listarelle molto sottili. Trasferiscile in padella e falle cuocere per qualche minuto con olio extravergine d’oliva e sale. Nel frattempo, dedicati ai fiori di zucca. Lavali delicatamente e taglia il gambo. Apri il fiore senza romperlo ed elimina il pistillo. Aggiungi i fiori di zucca in padella insieme alle zucchine e falli cuocere per 5 minuti.

Intanto, l’acqua avrà iniziato a bollire, dunque butta la pasta. Falla cuocere al dente e scolala. Aggiungi poi la pasta al condimento in padella e anche un mestolo di acqua di cottura. Grattugia il pecorino romano e aggiungilo alla pasta. Amalgama quindi tutti gli ingredienti, grattugia una quantità generosa di pepe sulla pasta e servila. Grattugia ancora un po’ di pecorino sulla pasta, che risulterà incredibilmente cremosa e gustosa.

Cosa bere con gli spaghetti cacio e pepe: i migliori abbinamenti

Ami la pasta cacio e pepe? Questa versione la amerai al primo assaggio. Il suo sapore forte e deciso nella ricetta di Chef Fitarau è mitigato dalla presenza della zucchina, ma soprattutto dei fiori di zucca.

Per questo motivo, occorre scegliere un vino rosso, ma morbido, giovane e fresco come la Barbera o il Pinot Nero. Se invece sei amante dei vini bianchi, scegline uno dalla buona persistenza aromatica, come ad esempio il Vermentino o il Verdicchio.