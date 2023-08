Pasta fredda alla Norma, la versione estiva del primo piatto siciliano si fa con zero fatica

Ami la pasta alla Norma? Prova a cucinare questa versione estiva, buona da leccarsi i baffi e pronta in pochissimo tempo.

Il caldo torrenziale rende molto difficile preoccuparsi delle mansioni casalinghe. Tra queste c’è anche cucinare e per tale ragione molte persone preferiscono preparare dei piatti semplici e veloci.

Ti suggeriamo la variante estiva di un primo piatto della tradizione siciliana e cioè la pasta alla Norma. L’ingrediente principale sono le melanzane. Ecco come prepararla in pochissimo tempo e il minimo dello sforzo.

Ingredienti per 4 persone

250 grammi di fusilli;

1 melanzana grande;

300 g di pomodori maturi;

70 g di ricotta salata;

aglio;

olio di oliva;

olio per friggere;

foglie di basilico;

sale.

Pasta fredda alla Norma, ecco come prepararla

Versa un giro di olio in una padella e aggiungere l’aglio. Fai soffriggere a fiamma bassissima per qualche minuto. Taglia a pezzi piccoli i pomodori e mettili nella padella. Fai cuocere fin quando non appassiranno. Quando saranno asciutti, aggiungi sale e pepe.

Ci vorrà molto tempo, che potrai usare per lavare la melanzana e tagliarla a fettine. Falla friggere in olio di semi ben caldo, scolala e falla asciugare. Uniscila al sugo e mescola. Fallo intiepidire.

Quindi, metti a cuocere i fusilli, aggiungi un po’ di sale e infine scolali quando sono al dente. Mettili in una bacinella, aggiungi un po’ d’olio di oliva e aggiungi il sugo con le melanzane. Mescola per far amalgamare il tutto e lascia a raffreddare in frigorifero. Quando sarà pronta, versaci sopra un po’ di ricotta grattugiata e mescola nuovamente. Completa il piatto con un altro giro di olio di oliva e qualche foglia di basilico fresco.

Ecco pronta la pasta fredda alla Norma, una golosissima variante estiva che farà leccare i baffi a grandi e piccini!

Se hai tempo, puoi preparare la pasta il giorno prima e conservarla in frigorifero, come spesso si fa con l’insalata di pasta. Come avrai capito, si tratta di un piatto facile, veloce e adatto ad ogni occasione, anche quelle in cui ha ospiti a casa.

