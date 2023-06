In questo studio abbiamo selezionato azioni interessanti per chi guarda lontano e vuol dividendi dal rendimento elevato. Come abbiamo fatto a individuare queste azioni? Abbiamo considerato i seguenti parametri: controvalore scambiato giornalmente superiore al un milione di euro; rapporto tra prezzo utili inferiore a 15; il ROE e la crescita del fatturato per i prossimi anni superiore allo 0%; un beta inferiore a 1 e un rendimento del dividendo superiore al 5%.

Con questa selezione abbiamo anche fatto una richiesta molto particolare. Ovverosia, le quotazioni del titolo devono muoversi non amplificando i movimenti dell’indice principale. In questo modo si subiscono meno le forti fasi ribassiste dei mercati. In questo modo abbiamo selezionato 8 azioni: Saras, ENI, UipolSAI, ACEA, IREN, Generali Assicurazioni, Italgas, A2A. Poiché di alcuni di questi titoli azionari ce ne siamo occupati recentemente, ci concentreremo su UnipolSAI e Generali Assicurazioni. Ricordiamo solo che tra queste azioni interessanti per chi guarda lontano, l’unica a offrire un rendimento del dividendo in doppia cifra e Saras.

Il rialzo di UnipolSAI è frenato dalle resistenze: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni UnipolSAI (MIL:US) hanno chiuso la seduta del 23 giugno in ribasso dello 0,62% rispetto alla seduta precedente a quota 2,248 euro.

Da ormai oltre 6 mesi le quotazioni sono limitate al rialzo dalla resistenza in area 2,374 €. Solo il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista che potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali sotto il minimo segnato a marzo 2022 in area 1,938 €. Questo livello più volte nei mesi successivi ha tenuto alle pressioni ribassiste.

Nonostante il forte rialzo partito a ottobre 2022, le azioni Generali Assicurazioni possono salire ancora molto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 23 giugno a quota 18,26 €, in ribasso dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni di Generali Assicurazioni si stanno muovendo all’interno di un canale delimitato dai livelli 17,894 € e 19,058 € da inizio aprile. Solo la rottura, in chiusura di giornata, di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al titolo. Se al ribasso un probabile obiettivo potrebbe collocarsi in area 16 €, al rialzo gli obiettivo sono quelli indicati in figura.

Letture consigliate

Glazed Donut Nails: le unghie perlate viste su Chiara Ferragni e Hailey Bieber sono il trend del momento

Non sai cosa mangiare per combattere il caldo senza ingrassare? Ecco qualche ricetta oltre alle solite insalatone