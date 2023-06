I 5 libri da leggere al mare quest’estate: sono tra i più belli del 2023 e li comprano tutti!

Esistono poche cose appaganti e rilassanti come leggere un bel libro sotto l’ombrellone. Il difficile, però, è scegliere il titolo giusto per passare ore magiche a bordo spiaggia. Ne abbiamo scelti 5 tra quelli usciti nel 2023 che stanno letteralmente spopolando.

L’estate è ufficialmente iniziata con il solstizio. È il momento di prepararsi alle giornate in spiaggia. Abbiamo scelto l’outfit giusto per nascondere la pancetta. Abbiamo preparato la pasta fredda o l’insalata di riso. Resta solo una cosa da fare. Scegliere il libro o i libri che ci accompagneranno e ci faranno rilassare sotto l’ombrellone. Allacciamo le cinture e corriamo in libreria perché sono questi i 5 libri da leggere al mare quest’estate. Il 2023 è stato un anno d’oro per l’editoria con uscite d’autore imperdibili e romanzi avvincenti. Abbiamo provato a selezionare alcune delle migliori.

Libri thriller e polizieschi: tornano Harry Hole e Rocco Schiavone

I libri thriller e polizieschi sono tra i grandi classici delle letture estive. E gli appassionati possono davvero esultate perché sono tornati in libreria due degli autori più amati in assoluto. Il primo è Jo Nesbo che con Luna Rossa riporta “in vita” ancora una volta il detective Harry Hole. Un titolo imperdibile per gli amanti del genere con sfumature noir.

L’altro libro da non perdere è ELP di Antonio Manzini. Ovvero il creatore di Rocco Schiavone. In questo nuovo romanzo il vicequestore più amato della letteratura e della TV sarà alle prese con ben 2 casi. E ovviamente proverà a risolverli con il disincanto che lo ha reso famoso.

L’ultimo di Cormac McCarthy

È scomparso da pochi giorni ma ha scritto capolavori assoluti come Non è un paese per vecchi e Cavalli Selvaggi. Ovviamente stiamo parlando di Cormac McCarthy che prima di lasciare questo Mondo ci ha regalato Il Passeggero. Un romanzo avvolto nel mistero e con personaggi che toccano il cuore. Il tutto raccontato con lo stile inconfondibile che ha fatto innamorare milioni di persone dagli anni ‘60 a oggi.

I 5 libri da leggere al mare quest’estate: ecco due titoli che ci faranno sognare

Tra le uscite più belle del 2023 ci sono due libri partiti in sordina e trasformatisi in best seller. Due vere e proprie perle nascoste che dobbiamo assolutamente leggere se vogliamo sognare e innamorarci. La prima è Le cose che ci salvano di Lorenza Gentile. Un racconto fuori dal tempo ambientato in un piccolo quartiere in cui riscoprire la bellezza del contatto umano e della vita “lenta”.

La seconda è Mi limitavo ad amare te di Rosella Postorino. Finalista al Premio Strega, il libro narra le vicende di 3 giovani alle prese con i dolori della guerra dei Balcani negli anni ‘90. In una Sarajevo devastata dalla guerra i 3 riusciranno a salvarsi la vita a vicenda.