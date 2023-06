Nelle ultime settimane avevamo messo l’accento sul setup rosso del 22 giugno. Il colore rosso, secondo i nostri calcoli indica che in quella data si possano formare minimi/massimi rilevanti per il time frame in corso. Si è arrivati a ridosso di quella data con il massimo annuale. Quindi? Ora si dovrebbe scendere? Quando scadranno i prossimi setup? Quale segnale grafico hanno generato i mercati azionari?

Vix e prezzo

La discesa del Vix dovrebbe accompagnare la salita dei mercati azionari. Viceversa, la salita del Vix, la discesa. Il Vix ha toccato nei giorni scorsi il minimo dell’anno, ed è normale se i listini hanno segnato il loro massimo. In questo evento c’è chi potrebbe guardare il bicchiere mezzo vuoto, e chi mezzo pieno. Noi invece preferiamo non commentare, e riportare soltanto il fatto in attesa di eventi.

Il Vix non ha generato per il momento un segnale rialzista, mentre i mercati per il momento hanno in corso uno swing ribassista secondario. Tutto quindi ancora non è deciso, anche se la maggioranza si è già fasciata la testa ipotizzando ribassi da capogiro.

Qual è la nostra idea operativa?

Guarderemo a quello che accadrà fra lunedì e martedì e poi al setup del 30 giugno. Al momento è ancora in corso l’ipotesi del nostro percorso campione che vede un massimo rilevante per il 4 agosto.

Se la nostra idea troverà “ulteriormente corpo” si potrebbe aprire uno spazio per forti rialzi. In questo caso il ribasso verrebbe rinviato al range temporale 4 agosto/29 settembre.

Quale segnale grafico hanno generato i mercati azionari?

Quindi, attenzione al momento non c’è un segnale Short.

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 23 giugno abbaimo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.966

Eurostoxx Future

4.295

Ftse Mib Future

27.337

S&P500

4.348,33.

Cosa invece dovrà preoccupare?

Non è cambiato nulla per quanto riguarda la situazione grafica di più ampio respiro.

Ribassi (anche forti) solo con un chiusura di seduta giornaliera inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

15.785 (abbiamo aggiornato il livello dal 16.034 precedente)

Eurostoxx Future

4.242 (abbiamo aggiornato il livello dal 4.302 precedente)

Ftse Mib Future

26.125 (abbiamo aggiornato il livello dal 27.045 precedente)

S&P500

4.261 (abbiamo aggiornato il livello dal 4.291 precedente).

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Se il rialzo riprenderà fra lunedì e martedì assisteremo a uno swing rialzista sul giornaliero.

Ale momento le medie a 200/400/600 settate sulle 4 ore sono ancora al rialzo. Tutto quindi è in gioco, e la migliore strategia di brevissimo sarabbe quella di attendere a bordo campo in attesa di eventi.

