Se dovessimo definire Buzzi Unicem il modo più corretto di farlo sarebbe: azioni in crescita che fanno meglio del mercato e dal dividendo interessante. Da inizio anno, infatti, il titolo sta facendo meglio del Ftse Mib, nelle fasi di debolezza riesce a contenere le perdite e distribuisce un dividendo, che sebbene non eccezionale, è stabile da tantissimi anni. Potrebbe, quindi, essere un ottimo investimento di lungo periodo.

Il dividendo di Buzzi Unicem

In un precedente articolo abbiamo mostrato come, per definire un dividendo interessante, non bisogna guardare solo al suo rendimento, ma anche ad altri parametri. Sulla base di queste considerazioni Buzzi Unicem è risultato essere tra i migliori di Piazza Affari.

Le previsioni degli analisti per i prossimi 3 anni, così come riportate sulle riviste specializzate, sono per un rendimento pari al 2,9%. Questo rendimento è superiore a quello dell’ultimo 25%, ma non è collocato nel top 25% dei dividendi di Piazza Affari. Inoltre negli ultimi 10 anni il pagamento del dividendo è stato stabile e in crescita. Infine con un pay-out ratio del 18% e del 31% rispetto agli utili e al cash flow, rispettivamente, la sostenibilità del dividendo non è a rischio.

Azioni in crescita che fanno meglio del mercato e dal dividendo interessante: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Buzzi Unicem

Il titolo Buzzi Unicem (MIL: BUZ) ha chiuso la seduta del 19 gennaio a quota 19,675 euro, in ribasso dello 0,76% rispetto alla seduta precedente.

Dopo la fase laterale che ha caratterizzato il mese di dicembre 2022, le azioni Buzzi Unicem hanno ripreso a correre e la tendenza in corso è saldamente rialzista sia dal punto di vista della delle medie che dello SwingTrading Indicator. D’altra parte dopo la rottura della storica resistenza in area 18,4 euro, ci potrebbe essere la possibilità per il titolo di tornare fino su ai massimi storici in area 24 euro.

Da notare che al termine della seduta del 19 gennaio non solo il ribasso di questo titolo azionario è stato inferiore a quello del listino principale, ma i volumi che lo hanno accompagnato sono stati in diminuzione rispetto alla media delle cinque sedute precedenti.

La valutazione del titolo secondo i multipli di mercato

Dal punto di vista della valutazione le azioni Buzzi Unicem risultano essere sempre sottovalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, in termini dei multipli degli utili, rapporto prezzo/utili, il titolo è a sconto di oltre il 35% rispetto alla media dei suoi competitors. Lo stesso livello di sottovalutazione, poi, è anche confermato dal Price to Book ratio. Inoltre, i rapporto prezzo su fatturato è relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Secondo gli analisti il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 10% circa. Tuttavia, va notato che le raccomandazioni degli analisti presentano un’ampia dispersione dei prezzi obiettivi medi presentati.

