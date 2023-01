3 film da non perdere su Prime Video e da vedere con gli amici

3 film da non perdere su Prime Video-proiezionidiborsa.it

La scelta, quando si hanno tanti titoli davanti, non è mai semplice. Ecco allora 3 consigli che potrebbero tornare utili a quanti stanno pensando di trascorrere una serata invernale in casa.

Scegliere un film da vedere può non essere semplice. Questo perché le piattaforme a cui ci si affida garantiscono tante opzioni e inevitabilmente l’imbarazzo della scelta.

Chi, perciò, si stesse chiedendo quale film vedere su Prime Video potrebbe seguire questi 3 consigli.

3 film da non perdere su Prime Video, prima ipotesi: una commedia italiana

Chi, amante delle commedie, fosse alla ricerca di un film da vedere in famiglia e con gli amici potrebbe guardare “Sposa in rosso”. Il film è una produzione italiana del 2022 con la regia di Gianni Costantino. Tra gli interpreti ci sono Eduardo Noriega, Anna Galiena e Sarah Felberbaum.

Il film si basa sulla storia di un uomo e una donna che organizzano un finto matrimonio. L’obiettivo? Accaparrarsi il denaro delle buste che gli invitati offrono come regalo agli sposi.

Altro film esilarante da vedere

Da vedere c’è anche “Tre uomini e un fantasma”, altra commedia italiana con la regia de “I ditelo voi”. Il film è del 2022 e parla di tre amici che vincono un weekend in una villa del 700.

Pensano di vivere un fine settimana nel lusso, ma ben presto quello che poteva essere un sogno avrà i tratti dell’incubo. Gli interpreti sono proprio i componenti del trio comico: Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante e Domenico Manfredi.

Film d’azione da vedere su Prime Video

Chi, invece, fosse più orientato a scegliere un film d’azione, condito da momenti di suspence potrebbe scegliere “Chase -Scomparsa”.

Il film ha la regia di Brian Goodman e tra i protagonisti Gerard Butler, Jaimie Alexander e Russel Hornsby.

Un uomo, proprio nella stessa fase in cui si sta separando, accompagna la moglie dai suoi genitori. Durante il tragitto, però, accade che si perdano le tracce della donna durante una sosta.

Sarà proprio Will, il nome del protagonista, a vedere i sospetti ricadere su di lui e, a quel punto, dovrà andare a caccia della verità.

Tre consigli per facilitare cosa vedere

Questi 3 film da non perdere su Prime Video potranno rappresentare soluzioni ideali per chi vuole godersi una serata casalinga. E si sa come, soprattutto nelle serate dei periodi più freddi dell’anno, si tenda ad avere di più programmi di questo tipo.

Con qualche consiglio in più diventa più facile superare quello che, come già detto, per molti è il momento più temuto. Quello ci sono da scegliere i film o le serie tv da vedere e ci si trova tutti i titoli davanti.