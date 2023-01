77 posti a tempo indeterminato nei musei e nelle biblioteche della Capitale: ancora pochi giorni

Un’occasione imperdibile per ottenere un contratto a tempo indeterminato. L’azienda partecipata al 100% dal Comune di Roma che si occupa dei servizi culturali e turistici cerca oltre 70 persone da inserire.

Zètema Progetto Cultura srl intende destinare ai musei civici 67 assistenti e 10 operatori front office presso le biblioteche. Un lavoro stimolante che consente di stare a contatto con il patrimonio storico e artistico della Capitale, promuovendolo. Hai ancora pochi giorni per partecipare alle selezioni.

77 posti a tempo indeterminato per diplomati over 18

È un avviso pubblico per la selezione di 77 figure da assumere con contratto a tempo indeterminato part time fino a 30 ore settimanali e 14 mensilità. Una manna dal cielo per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro stabile. Per partecipare non bisogna aver superato i 65 anni di età ed avere come requisito minimo di accesso il diploma superiore.

Fino al 31 gennaio puoi accedere al portale di Zètema per partecipare alla selezione ed iscriverti per entrambe le posizioni ma con 2 domande distinte. La commissione giudicatrice potrà attribuire fino a 50 punti per l’esame a quiz, 30 per i titoli e 20 per il colloquio finale. Un’occasione da non perdere per entrare nel mondo del lavoro con un contratto che per tanti è solo un miraggio.

Brescia cerca professionisti della cultura

La Fondazione Brescia Musei, in vista dell’incremento di attività legato alla Capitale italiana della Cultura 2023, intende stilare un elenco di professionisti con partita IVA. La ricerca è rivolta a professionisti qualificati che siano in grado di condurre visite guidate presso i Musei Civici. La istanze di partecipazione devono essere presentate entro il 23 gennaio complete di un curriculum vitae dettagliato. L’avviso è disponibile su sito della Fondazione, così come l’elenco delle tariffe che verranno applicate in caso di conferimento dell’incarico. I compensi variano a seconda che si tratti di visite per gruppi di adulti, scolaresche o visite esclusive. Sono previsti supplementi per le visite in lingua straniera.

Opportunità di lavoro in tutta Italia anche in Banca

Oltre ai 77 posti a tempo indeterminato presso Zètema, ci sono anche 2.500 posti che dovranno essere assegnati entro il prossimo anno. Si tratta di opportunità lavorative presso Unicredit Banca.

Già in questo momento il grande gruppo bancario sta cercando addetti all’assistenza clienti per Milano. I fortunati che verranno selezionati seguiranno un percorso di Apprendistato Professionalizzante con l’obiettivo dell’assunzione e tempo indeterminato.

Per la rete commerciale Unicredit cerca in tutta Italia. Bisogna avere buona propensione al rapporto con il cliente, buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità alle trasferte.

Laureati in Finanza, Economia e Statistica possono sperare di essere inseriti negli staff di Arezzo, Brescia, Livorno, Milano, Roma, Torino, Venezia, Vercelli e Verona. L’obiettivo è quello di creare alcuni Wealth Management Banker.

Inoltre Unicredit apre le porte a chi intende acquisire competenze attraverso stage o tirocini professionalizzanti. Ci sono opportunità in moltissimi settori dell’Istituto di Credito. Non ti resta che inviare il curriculum attraverso il portale, accedendo alla sezione dedicata.