Ribasso eccezionale in corso sul titolo Beghelli come non si vedeva da decenni. Infatti, siamo in presenza di azioni impostate al ribasso come non succedeva da 20 anni. Più che la profondità del ribasso, però, è la sua durata che è eccezionale. Sono ben 14 sedute consecutive che le quotazioni terminano la seduta di contrattazioni con chiusura inferiore all’apertura. L’ultima volta era successo nel luglio del 2001 quando furono ben 26 le sedute con chiusura inferiore all’apertura.

In termini di profondità del ribasso, invece, stiamo parlando di un -25% rispetto al massimo segnato nell’ultimo anno.

Il ribasso è supportato dai fondamentali?

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato il titolo Beghelli presenta una situazione abbastanza contraddittoria. Secondo il rapporto prezzo su utili, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato di oltre l 50%. Lo scenario, invece, cambia se ci considerano il Price to Book ratio e il rapporto prezzo su fatturato. In entrambi i casi, infatti, le quotazioni del titolo Beghelli risultano essere sottovalutate di circa il 50%. Da notare che il rapporto prezzo su fatturato è pari a 0,5 un valore basso in assoluto.

Secondo quando riportato sulle riviste specializzate, la valutazione che gli analisti hanno di Beghelli non è molto affidabile. Il prezzo obiettivo medio, infatti, è ottenuto considerando valutazioni molto diverse tra di loro. Ad esempio, la stima più ottimistica esprime una sottovalutazione di oltre il 900%, quella più conservativa del 50%. L’unica cosa che si può prendere per buona è che, nonostante le forti differenze, tutti gli analisti vedono un titolo sottovalutato.

Azioni impostate al ribasso come non succedeva da 20 anni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Beghelli (MIL:BE) ha chiuso la seduta del 26 settembre in rialzo dello 0,69% rispetto alla seduta precedente a quota 0,2925 euro.

Sia nel medio/lungo periodo che nel breve, la tendenza in corso sul titolo Beghelli è ribassista. Al momento le quotazioni si sono portate a contatto con l’importante supporto in area 0,29 euro (II obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo almeno fino in area 0,33 euro. In caso contrario la discesa potrebbe continuare fino alla massima estensione ribassista in area 0,2505 euro (III obiettivo di prezzo).

