I 12 segreti di bellezza che avresti sempre dovuto conoscere. Lo fanno le star!

Avere un bell’aspetto, curato e ordinato, richiede spesso tempo e denaro. Se conosciamo alcuni trucchi possiamo ottenere risultati immediati con poco sforzo. Ecco i più utili da provare.

Se decidiamo di andare alla scoperta dei segreti che renderanno il nostro aspetto migliore, possiamo partire dai capelli. Il primo trucco è quello di renderli puliti per un arco di tempo maggiore utilizzando il sale marino in aggiunta allo shampoo. È uno dei rimedi che pochi conoscono ma che hanno una grande efficacia. Insieme ai capelli anche le ciglia possono essere un problema, soprattutto quando non sono spesse. Dobbiamo sapere che l’utilizzo dell’olio di ricino insieme all’aloe vera potrebbe migliorare l’aspetto delle nostre ciglia. Proviamo questo secondo rimedio per un mese la notte prima di dormire e controlliamo il risultato.

Anche la pelle è sempre un grande problema e non solo per le star. Secchezza, rughe, cicatrici, limitano il nostro fascino. Alcune star riescono a combattere l’invecchiamento e ad avere sempre un aspetto giovanile utilizzando la furbizia. È il caso di Halle Barry che ci confida il terzo segreto. Lei macina il caffè e lo mischia al suo bagnoschiuma dando vita a uno scrub che migliora la circolazione e previene la cellulite.

Non dobbiamo tralasciare niente

Tra i 12 segreti di bellezza che dobbiamo scoprire, quelli di Beyoncé per avere la pelle pulita dopo il trucco sono davvero utili. La cantante si affida a una super bibita fatta di acqua, limone, sciroppo d’acero e pepe di cayenna. In questo modo ripulisce l’organismo e rende la pelle luminosa. Se invece abbiamo problemi di brufoli possiamo provare un rimedio semplice che consiste nel miscelare farina, miele e acqua tiepida. Non si tratta di un infuso ma di uno scrub che va messo in posa per 10 minuti. La cura del viso è importante per molte star e i trucchi da copiare sono tanti. Cindy Crawford per esempio utilizza un segreto della nonna fatto di acqua e latte con cui effettua delle vaporizzazioni ogni mattina. Questo segreto ci aiuterà a mantenere freschezza e purezza del viso.

È di Julia Roberts il settimo segreto. Lei tiene moltissimo alle sue mani e ricorre all’olio extravergine d’oliva per creare impacchi con cui idratare le unghie e avere le cuticole morbide. Alcune star inoltre rinforzano le unghie attraverso una miscela di olio di cocco, miele e olio extravergine d’oliva. E questo sarebbe l’ottavo segreto che dobbiamo assolutamente fare nostro.

I 12 segreti di bellezza che possono cambiarci la vita

Il nono segreto appartiene a Catherine Zeta Jones che ha un sorriso favoloso. Ciò che fa è schiacciare la polpa delle fragole e strofinarle nei denti con uno spazzolino per qualche minuto. Anche una sola volta al giorno sarebbe sufficiente. Per sbiancare i denti, la polpa di fragole può essere mischiata con il bicarbonato per ottenere un dentifricio fatto in casa da utilizzare prima di andare al letto la notte. Alcune star come Kim Kardashian sono famose per l’imponenza della figura. Per la più famosa delle sorelle Kardashian è importante utilizzare durante la giornata bevande disintossicanti da prendere a digiuno. Una di quelle a cui ricorre con frequenza è composta da aceto di miele diluito nell’acqua e consumato prima dei pasti.

Il dodicesimo segreto è per la notte. Un trattamento per il seno a base di vaselina che riesce a garantire l’elasticità della pelle migliorando la tonicità anche con il passare degli anni. Le star più conosciute lo utilizzano e ne apprezzano i risultati. Molti vip hanno consigli da darci per aiutarci a curare il nostro corpo. Questi sono i 12 segreti di bellezza che dobbiamo copiare. Approfittiamone.