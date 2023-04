Più che un motivo macroeconomico come l’inflazione, i tassi, un dato o una trimestrale, altre cose hanno fermato il recente rialzo dai minimi di marzo. Ci riferiamo alle resistenze grafiche che da settimane hanno “stoppato” il movimento. Da ieri, il messaggio inviato dai mercati azionari sembra chiaro e forte: ora si scende! Ma non crediamo per molto tempo in prezzo e tempo.

Resistenze e supporti dei prezzi

L’analisi tecnica classica e lo studio dei pattern ci fa affermare che i prezzi fanno sempre quello che devono fare. Ovvero scontare tutte le notizie e le vere intenzioni delle parti in gioco. Su determinati livelli, che chiamamo resistenze e supporti, dove spesso i grafici in passato si sono fermati prima di iniziare un rialzo o un ribasso, le parti in gioco si fermano a ragionare. Più tiene un supporto ed è più probabile che i prezzi da quei livelli saliranno. Invece, più una resistenza respinge i prezzi, e più alta è la probabilità che si inizi a scendere. Questo è capitato nelle ultime gironate di contrattazione. E questo è il motivo per cui da ieri è iniziata una discesa.

Torniamo al breve termine.

Giornata negativa per i mercati internazionali.

Alle ore 17:09 della giornata di contrattazione del 26 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.927

Eurostoxx Future

4.304

Ftse Mib Future

26.875

S&P500

4.082,41.

Il messaggio inviato dai mercati azionari sembra chiaro e forte: ora si scende!

Come già scritto ieri, la nostra proiezione settimanale che era rialzista probabilmente è stata sconfessata, tranne che nelle prossime ore si formerà inversione.

Cosa continuerà a confermare che in corso ci sia un trend ribassista?

Chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.840

Eurostoxx Future

4.305

Ftse Mib Future

26.975

S&P500

4.113.

Vedremo cosa accadrà fra oggi e domani. Se il ribasso verrà ulteriormente confermato, attenderemo una discesa ulteriore e un tentativo di reazione importante solo nei primi 3/4 giorni di Borsa aperta del mese di maggio.

