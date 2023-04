Si stanno componendo i tasselli del puzzle, e le condizioni sia grafiche che economiche per buttare benzina sul fuoco del rialzo iniziato fra ottobre e dicembre dello scorso anno. Cosa attendere da ora in poi? I nostri oscillatori proiettano rialzo pluriennale, e nel breve fino al setup del 4 agosto. Questo sempre fra alti e bassi fisiologici. Ora andremo a calcolare quali sono gli obiettivi di prezzo dei mercati azionari fino ad agosto e i livelli da non rompere al ribasso.

Contesto macroeconomico e calcoli statistici

I dati pubblicati ieri sull’inflazione americana confermano doppiamente la nostra tesi:

il rialzo dei tassi è vino a uno stop, e questo potrebeb anche essered efinitrovo per molti emsi, e forse anni;

sembrano escludere l’ipotesi di una recessione alle porte, e iniziare a confermare che l’incrocio della curva dei rendimenti, questa volta, potrebbe essere anche un falso segnale. Tuttavia è già accaduto qualche altra volta.

Inoltre, ribadiamo che a livello statistico il minimo del decennio probabilmente è stato formato, e che da aprile ad agosto, le probabilità sono a favore di un bel rialzo che potrebbe raggiungere anche la doppia cifra per molti listini internazionali.

Attendiamo un forte ribaso fra il 2027 e il 2028, e proprio in questo frangente temporale una discesa dei tassi di interesse. Come al solito queste sono previsioni che poi di volta in volta andranno confernate sia dai prezzi che dalle decisioni delle Banche centrali in seguito alla pubblicazione dei dati economici.

Procederemo per gradi, e per il momento torniamo al breve termine.

Alle ore 16:54 della seduta di contrattazione del 13 aprile stiamo leggendo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.862

Eurostoxx Future

4.306

Ftse Mib Future

27.090

S&P500

4.118,57.

Obiettivi di prezzo dei mercati azionari fino ad agosto e i livelli da non rompere al ribasso

Di seguito i livelli che se tenuti in chiusura di seduta giornaliera farebbero continuare la fase rialzista di breve termine:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.224

Ftse Mib Future

25.695

S&P500

4.068.

I livelli di lungo termine che per il momento permetterebbero la continuazione del rialzo ipotizzato fino ad agosto:

chiusura mensile superiore a

Dax Future

14.616

Eurostoxx Future

3.910

Ftse Mib Future

24.270

S&P500

3.803.

Lettura consigliata

Bastano 300 euro al mese per andare in pensione, smettere di lavorare e vivere alla grande