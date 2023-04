Pelle del viso liscia e luminosa dopo i 40 anni: Jessica Alba svela i segreti della sua skincare antirughe

Avere una pelle del viso perfetta contribuisce alla sua radiosità nonché alla nostra autostima davanti allo specchio. Con l’avanzare degli anni però si è costretti ad accettare il passaggio del tempo che lascia i propri segni, più o meno marcati, sul nostro viso. È un ciclo naturale di cui sicuramente non bisogna fare un dramma, tanto più perché potremmo ridurne gli effetti dedicando maggiore attenzione alla nostra skincare. Dovremmo scegliere opportuni prodotti e trattamenti, al riguardo potremmo avere una maestra d’eccezione: Jessica Alba.

Lo stato della nostra pelle dipende da diversi fattori. In parte vi contribuisce la genetica, ma anche l’età e le nostre abitudini. Avvicinandosi alla menopausa, ad esempio, la diminuzione degli estrogeni comporterebbe perdita di elasticità e di sostegno della pelle. Ciò facilita la comparsa di rughe, ma a causarle sono anche le espressioni facciali ripetute nel tempo.

Altresì, alimentazioni poco equilibrate, il vizio del fumo, il bere alcolici, l’esposizione non protetta ai raggi solari, nonché ad agenti inquinanti, fanno il resto. Oltre a cercare di intervenire su queste abitudini poco sane, per mantenere una pelle giovane e vellutata dovremmo concentrarci sulla sua cura.

Skincare da diva per una pelle del viso liscia e luminosa dopo i 40 anni

Jessica Alba è un’attrice californiana che si è imposta sul grande e piccolo schermo recitando in numerosi ruoli. Da sempre considerata un’icona di bellezza femminile, più volte il suo nome è comparso tra quelli delle donne più attraenti del Mondo. Da qualche anno è anche imprenditrice, ha lanciato infatti il marchio Company Honest. Lo stesso tratta prodotti per la casa e di benessere vari, tra cui dermocosmetici. Si tratterebbe di un’azienda eco-friendly fondata sul motto della trasparenza degli ingredienti utilizzati. Sarebbe acquistabile anche in Italia, online e in alcune profumerie.

Jessica Alba qualche giorno fa ha mostrato su Instagram l’utilizzo di alcuni di questi prodotti per la sua skincare quotidiana. Un trattamento sia per preparare la pelle al make up sia per lasciarla acqua e sapone. Comincia applicando sugli zigomi il Daily Green Juice Super Siero Antiossidante e stendendolo sulle guance e sul naso. Si tratterebbe di un siero contenente acido ialuronico, tè verde, estratto di mela, carota, cavolo e limone. Uniformerebbe il tono della pelle e ne migliorerebbe l’elasticità. Sul sito ufficiale avrebbe un costo di 24,99 dollari.

I prodotti nel beauty di Jessica Alba

Dopo di che passa a una crema idratante del medesimo marchio. Nel video la si intravede velocemente e sembrerebbe essere la Crema Viso Idratazione Profonda che ammorbidirebbe la pelle. Conterrebbe burro di Karité, olio di semi di baobab e olio di semi di daikon. Avrebbe un costo di 29,99 $. Oppure potrebbe trattarsi della Crema Idratante Leggera per pelli sensibili, sempre a 29,99 $. Sarebbe lenitiva e proteggerebbe anche la cute. La distenderebbe sul collo e sull’intero viso, tranne sul contorno occhi.

Per il contorno occhi invece userebbe Calm + Renew Balsamo Occhi Melting a 27,99 $. Conterrebbe olio di Argan, aloe e burro di Karité. Servirebbe a contrastare le rughe, rassodare e idratare. Jessica Alba nel video lo passa anche sulla linea superiore delle labbra. Ecco, dunque, i prodotti che l’attrice usa per avere una pelle del viso liscia e luminosa dopo i 40 anni. Completerebbe la sua beauty routine stendendo un velo di Gloss-C Lip Gloss Moonstone da 14,99 $. Si tratterebbe di un lucidalabbra rimpolpante e idratante contenente Vitamina C.

Questi i prodotti nel beauty di Jessica Alba. Altri Vip invece userebbero tutt’altro, come nel caso di Federica Pellegrini. Vi è poi anche chi adotta una nutrizione amica della linea e della pelle come Kate Middleton.