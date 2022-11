Come proteggere la salvia dal freddo e come averla piena e rigogliosa in poche mosse

La salvia è una piccola pianta perenne. È una pianta aromatica usata spesso in cucina, ma utile anche come medicinale naturale. La scienza ha individuato molte proprietà benefiche.

Proprio per questa sua funzione multipla, ci sono molte persone che amano piantare nel loro orto o giardino questa pianta o che la riproducono per talea, una tecnica molto diffusa e semplice da applicare.

Averla sempre disponibile è un grande vantaggio. Ma ecco come proteggere la salvia dal freddo e farla rimanere sempre in ottima salute. È necessario sapere le sue caratteristiche, le sue origini e le sue esigenze per poterla tenere al sicuro.

L’inverno può metterla a dura prova le piante. Con piccoli accorgimenti, però, si può affrontare la stagione fredda senza rischi e pericoli per la sua e la nostra salute.

Come proteggere la salvia dal freddo in pochi passaggi

Se la salvia sta crescendo in vaso non ci saranno problemi nei mesi freddi. Basta spostarla all’interno e sarà al sicuro. Ma come fare con la pianta che sta in giardino o nel piccolo orto? In questo caso bisogna avere qualche accorgimento:

aggiungere il pacciame: è un composto organico o inorganico da mettere alla base della pianta per coprire le radici e impedirne il congelamento; è fondamentale usarlo con l’arrivo dei primi freddi e per tutta la stagione fredda;

potarla quando il freddo è passato: quando non ci saranno più gelate notturne, è il caso di potare la pianta in modo da darle nuova forza ma senza esporla ai rischi delle basse temperature;

coprirla con tessuto non tessuto: in zone particolarmente fredde può essere utile coprire le foglie con appositi teli;

ridurre le innaffiature: quando fa freddo tutte le piante hanno bisogno di meno acqua perché il terreno si asciuga molto lentamente; attenzione a sentire sempre la condizione della terra prima di dare un po’ di acqua, deve essere asciutta.

Naturalmente, anche in condizioni di protezione, bisogna garantire alla pianta la giusta luminosità. In questo modo sarà in salute anche d’inverno con foglie profumate.

Come renderla rigogliosa in poche mosse

La salvia può essere usata in tanti modi. Si può essiccare, si può raccogliere per insaporire le pietanze con le foglie, si possono usare i fiori. Per il metabolismo e l’organismo una tisana con la salvia alla sera può essere un vero toccasana.

Ma per averla sempre a disposizione rigogliosa e in salute occorre sapere come coltivare la pianta nel modo giusto, oltre a sapere cosa piantare vicino e cosa no. A proposito di questo, mai metterla vicino ai cetrioli. Invece, può andare d’accordo con le carote e con il rosmarino.

Ecco alcuni passaggi che secondo gli esperti manterranno la pianta in perfetta salute:

potarla nel modo giusto: la pianta ha bisogno di essere piena più che alta, quindi, bisogna ricordare che potare in basso significa incoraggiare i rami laterali; usare sempre strumenti sterilizzati;

potarla nel periodo giusto: abbiamo visto che non deve essere mai potata quando fa freddo, ma assolutamente in primavera;

concimare dopo la potatura: basterà un po’ di compost, oppure fertilizzanti a lento rilascio o da diluire nell’acqua.

Questi sono pochi passaggi, ma se seguiti e rispettati, possono fare una grande differenza per la salvia.