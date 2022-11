Guardando i grafici delle principali commodities legate alle fonti di energia di origine fossile è ben chiaro che il rialzo è iniziato ben prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Una conseguenza di questa tendenza è stata la crescita delle aziende legate alle fonti di energie rinnovabili. È diventato sempre più chiaro, infatti, come la transizione energetica fosse indispensabile per raggiungere l’indipendenza dai produttori da fonti fossili e per risparmiare in bolletta.

Chi ha approfittato in Borsa di questa situazione è stato il titolo Alerion che negli ultimi 3 anni ha guadagnato circa il 1250%. Non deve sorprendere, quindi, che dal punto di vista dell’analisi dei multipli di mercato il titolo risulti essere sopravvalutato. Questo giudizio, poi, è confermato dal fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. Secondo questo parametro, infatti, le azioni Alerion sono sopravvalutate di oltre il 20%.

Questa debolezza di Alerion dal punto di vista della valutazione è compatibile con la perdita di forza relativa del titolo. Alerion, infatti, ha perso lo scettro di migliore titolo di Piazza Affari da inizio anno a favore di Saras.

Chi fosse interessato alla produzione in proprio di energia, poi, potrebbe essere interessato a quanto costano le tegole fotovoltaiche termiche per risparmiare in bolletta.

Le azioni Alerion preda di una lunga fase laterale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Alerion (MIL:ARN) ha chiuso la giornata di contrattazione del 31 ottobre al prezzo di 32,10 euro, in rialzo del 2,88%.

Come si vede dal grafico, da un mese le quotazioni di Alerion si stanno muovendo in uno stretto trading range individuato dai livelli 34,90 euro e 36,95 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo lo scenario più probabile è quello che vede l’obiettivo più probabile in area3 8,85 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 41,25 euro.

Al ribasso l’obiettivo più probabile potrebbe passare in area 33,80 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi potrebbero andare a collocarsi in area 31 euro e area 28 euro.