Come tiene in ordine l’ufficio di casa Jeff Bezos di Amazon: 5 passi da copiare per essere vincenti

Come tiene in ordine l’ufficio di casa Jeff Bezos di Amazon-proiezionidiborsa.it

Consigli che arrivano da uno degli uomini più ricchi e potenti del Pianeta. Usiamoli per organizzare il posto di lavoro e per gestire le idee che cambieranno il nostro futuro.

Il fondatore di Amazon svolge tanto lavoro dal suo ufficio di casa. Basti pensare che è ancora molto interessato alle email che riceve dai clienti. Un team apposito le seleziona e gli inoltra quelle più interessanti che lui analizza a fondo. Sono migliaia i contatti da scremare e si tratta di un lavoro impegnativo. L’ufficio rappresenta un luogo sacro per le persone di successo. Basti pensare che una delle foto iconiche che maggiormente rappresentano Bezos lo vede impegnato a lavorare al pc in uno dei suoi primi uffici, quello storico con lo striscione Amazon.com.

Le case di Bezos sono tra le più costose sul mercato. La tenuta di Beverly Hills è di 13 mila metri quadrati in stile coloniale. Al suo interno si trovano oggetti di valore e arredi particolari. Oltre alla classica piscina, anche un pavimento in legno del 1796, un cinema privato e un bar messicano. L’ufficio rimane uno dei suoi luoghi preferiti. Tenerlo in ordine è una vera mania.

Quando lavorare

Oggetti di lusso e spazi aperti sono le scelte di quest’uomo che è riuscito a creare un impero con le sue sole forze. Come tiene in ordine l’ufficio? Possiamo seguire alcuni suoi suggerimenti che ci aiuteranno a evitare il disordine nel posto in cui siamo soliti lavorare. Bezos tende a organizzare le riunioni tra le 10 e le 12 di mattina. Il primo suggerimento è quello di non effettuare le riunioni in ufficio in modo che possa essere mantenuto l’ordine con cui lo abbiamo lasciato. Sarà più facile ritrovare documenti o appunti su cui stavamo lavorando.

Per questo è anche necessario liberare l’ufficio del superfluo e avere i documenti facilmente archiviati e catalogati. Faldoni e cartelline sono utili per costruire il nostro schema mentale, adottare il sistema che più ci è vicino e ci fa sentire a nostro agio quando dobbiamo riflettere e prendere le decisioni. Bezos dice di non prendere mai più di 3 decisioni al giorno. Le poche che prendiamo devono essere quelle giuste. Quindi il terzo suggerimento è quello di creare uno spazio che sia favorevole al lavoro. Lui può permetterselo, ampi spazi, vetrate da cui vedere il panorama di fuori e tante piante che fanno rilassare.

Come tiene in ordine l’ufficio il fondatore di Amazon

Bezos concentra il lavoro più importante al mattino e tende a far scemare l’impegno nel pomeriggio. Approfittiamo delle ore pomeridiane per dedicare 10 minuti a rimettere in ordine i documenti che abbiamo utilizzato al mattino. Insieme ai documenti riordiniamo anche l’ambiente e cerchiamo di lasciarlo così come lo abbiamo trovato quando il lavoro è cominciato. Impiegare pochi minuti ogni giorno ci permetterà di fare minore fatica quando decideremo di fare le pulizie e di occuparci di igienizzare e spolverare.

Bezos ritiene che il posto di lavoro debba essere organizzato in modo da mantenere un perfetto equilibrio psico-fisico. Il quinto suggerimento riguarda quindi questo aspetto fondamentale. Sia nel nostro ufficio di casa che in quello dove si trova la sede dell’azienda dovrebbe essere prestabilito un ordine semplice ma funzionale. Arredi utili e non superflui, colori che non stancano e tanta comodità. Comodità nell’archiviazione che sarà personalizzata, documenti a portata di mano, tanta cancelleria e le bacheche in cui tenere sott’occhio le ultime idee che ci sono venute in mente. Da questo tipo di approccio potrebbe derivare davvero una mentalità vincente che ci porterà lontano.