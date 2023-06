Alla chiusura del mese di maggio è scattato un forte segnale di acquisto di lungo periodo su un titolo che più volte è stato tra i migliori di giornata: Mediobanca. Queste azioni che stanno dando un segnale di acquisto di lungo periodo, potrebbero dare grosse soddisfazioni a investitori con orizzonte temporale di investimento di lungo periodo. Inoltre, le azioni Mediobanca hanno anche il pregio di offrire un ottimo dividendo il cui rendimento si aggira intorno all’8%.

Perché comprare o vendere queste azioni

A livello di valorizzazione il titolo è molto sottovalutato. Con un rapporto prezzo/utili a 8,24 per l’esercizio in corso e 8,33 per l’esercizio 2024, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili. Questo livello di sottovalutazione è confermato anche dal rapporto Price to Book. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Altro aspetto a favore di Mediobanca è quello legato alle prospettive di crescita che sono state costantemente riviste al rialzo nel corso dell’ultimo anno. Tuttavia, le previsioni sull’evoluzione del fatturato suggeriscono una crescita mediocre nel corso dei prossimi anni e questo rappresenta un punto di debolezza.

A sostenere il titolo, poi, c’è anche l’ottimo dividendo distribuito che allo stato attuale ha un rendimento pari a circa l’8%.

Infine, diamo uno sguardo alle raccomandazioni degli analisti. A partire da ottobre 2022 abbiamo assistito a una crescita costante del prezzo obiettivo medio che allo stato attuale esprime una sottovalutazione di circa il 10%.

Azioni che stanno dando un segnale di acquisto di lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mediobanca (MIL:MB) ha chiuso la seduta del 2 giugno a quota 10,705 €, in rialzo dello 0,75% rispetto alla seduta precedente.

Queste prime sedute di giugno hanno portato a registrare nuovi massimi storici e a rompere la storica resistenza in area 10,573 €. Qualora questo break rialzista dovesse essere confermato alla chiusura di giugno, le quotazioni potrebbero proseguire la loro corsa fino al primo punto di inversione in area 13 €. Qualora, poi, anche questo livello dovesse essere superato, allora le azioni Mediobanca potrebbero raggiungere anche area 19,00 €.

Un segnale di debolezza potrebbe arrivare da una chiusura mensile inferiore a 10,573 €. Per un’inversione ribassista, invece, si potrebbe dovere attendere una chiusura mensile sotto area 9,071 €.

