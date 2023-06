Mantenere in salute cuore e intestino con un solo alimento: ne andrebbe pazza anche Madonna 

Quello che mangiamo è importante per la nostra salute, c’è un alimento che può aiutare a mantenere in salute cuore e intestino in un colpo solo, di cui andrebbe pazza anche una star come Madonna. Vediamo di cosa si tratta, benefici e come inserirlo nella dieta.

Sono le sostanze che arrivano da quello che mangiamo che permettono al nostro organismo di funzionare come si deve e farci rimanere in salute. Se assumiamo sostanze utili tutto andrà bene, se assumiamo sostanze nocive ci accorgeremo subito di qualche problema.

Oggi parleremo di come mantenere in salute cuore e intestino con un solo alimento, da inserire nella dieta in modo corretto con le indicazioni di un esperto. Anche la grande star internazionale Madonna ne andrebbe pazza e non rinuncerebbe mai a questo alimento nella sua routine quotidiana.

Stiamo parlando dei semi di lino, piccoli chicchi che si ottengono dalla pianta Linum usitatissimum. Già gli antichi Egizi avevano individuato in questo prodotto una grande fonte di salute. Oggi la scienza può darci tanti dettagli sulle loro proprietà e su come riescano a farci del bene.

Mantenere in salute cuore e intestino con un solo alimento: tutto sui semi di lino

Humanitas ci spiega che i semi di lino sono disponibili tutto l’anno e per 100 grammi di prodotto contengono 534 calorie. Contengono carboidrati, quindi zuccheri e fibre, acqua e molti grassi monoinsaturi e polinsaturi. Questi ultimi sono i cosiddetti “grassi buoni”, quelli che contengono Omega 3 e Omega 6.

I semi di lino sono una fonte molto preziosa di luteina, zeaxantina, lignani, niacina, tiamina, riboflavina, acido pantotenico, vitamina B6, vitamine C, K ed E. Tra i minerali troviamo grandi quantità di potassio, fosforo, magnesio e calcio. Presenti rame, zinco, ferro, manganese e sodio.

Tra i benefici osservati dalla scienza c’è il mantenimento di una buona circolazione sanguigna e un buon livello della pressione. Inoltre, gli acidi grassi riescono a mantenere nella norma il livello di colesterolo cattivo. Questo è un grandissimo aiuto per il cuore.

Non solo, ma folati e vitamina B mantengono la corretta funzionalità del metabolismo e le fibre presenti aiutano la regolarità dell’intestino. Molto importante il calcio per la salute delle ossa. Ne guadagnano anche sistema nervoso e sistema immunitario.

La loro funzione antiossidante e snellente ha attirato la cantante Madonna, la quale, si dice da tempo, si prepari interi piatti di semi di lino. Lo hanno riportato, nel corso degli anni, diversi giornali online.

Le possibili controindicazioni

Gli esperti consigliano di evitare l’assunzione di grandi quantità di questo alimento perché le mucillagini al suo interno sono responsabili di disturbi come gonfiore, crampi, mal di stomaco e diarrea. Mai consumarli crudi e, soprattutto, fare attenzione in stato di gravidanza. I lignani non sono consigliati.

Si consiglia, quindi, di assumerne una piccola quantità, anche ogni giorno ma che non superi i 30 grammi. Si tratta di due o tre cucchiaini, da inserire nella propria dieta quotidiana. L’importante è seguire sempre le indicazioni di un nutrizionista.