Le azioni A2A non salgono spesso agli onori della ribalta per le loro performance stratosferiche, sia al rialzo che al ribasso, eppure da inizio anno sono tra le cinque azioni che hanno realizzato la migliore performance a Piazza Affari. Possiamo, quindi, dire che sono azioni che sotto traccia stanno facendo guadagnare tanti soldi ai propri azionisti.

La volatilità di A2A

Abbiamo parlato di un titolo che piano piano ha portato a casa guadagni per oltre il 40% da inizio anno. Nel caso di A2A la cosa non deve sorprendere, le azioni, infatti, sono caratterizzate da un beta inferiore a 1. Ciò vuol dire che le quotazioni tendono a non amplificare i movimenti dell’indice principale. Per cui, anche in una tendenza rialzista le quotazioni si muovono senza dare troppo nell’occhio.

Le raccomandazioni degli analisti

Per gli analisti che coprono il titolo A2A il rating medio è Compra con nessuno che dia un giudizio peggiore di Mantieni. Dal punto di vista del prezzo obiettivo medio a un anno la sottovalutazione espressa è superiore al 13%. È interessante notare che anche nel caso peggiore le quotazioni A2A risultano essere sottovalutate anche se solo del 2%

Azioni che sotto traccia stanno facendo guadagnare tanti soldi ai propri azionisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo A2A (MIL:A2A) ha chiuso la seduta del 22 settembre a quota 1,7555 €, in ribasso del 2,15% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Le ultime due sedute hanno dato una brutta botta alle speranze dei rialzisti che adesso sono aggrappate alla tenuta dell’importante supporto in area 1,7275 €. Solo in questo caso, infatti, si potrebbe ipotizzare una nuova ripartenza al rialzo che, però, prenderebbe forza solo da una chiusura giornaliera superiore a 1,878 €.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora il ribasso potrebbe proseguire secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

Articoli che potrebbero interessarti

Pochi spiccioli per vivere la pensione dignitosamente in questo paradiso fiscale dal fascino tropicale