Quanto guadagnano gli OSS in Svizzera e cosa devono fare gli italiani per trasferirsi e avere stipendi elevati

Sono figure professionali attualmente molto ricercate, gli operatori socio sanitari aiutano anziani e disabili nelle faccende di tutti i giorni nelle cure quotidiane. La popolazione italiana come quella mondiale eleva l’età media e questo lavoro diventa un’opportunità per tante persone alla ricerca di occupazione.

In Italia esistono corsi con durata differente che vengono organizzate dalle varie regioni. Per diventare OSS è necessario portarne a termine uno, solitamente la durata è di un anno e l’attestato è valido poi a livello europeo. Gli stipendi degli OSS in Italia non sono elevati, si aggirano intorno ai 1.400 euro al mese. I corsi prevedono 2 tirocini di 450 ore da svolgere presso strutture sanitarie e sociali, il lavoro è importante e di responsabilità. Sono in molti a pensare che il compenso non sia adeguato allo sforzo fatto per conseguire il diploma e per la delicatezza del ruolo una volta inseriti nelle strutture sanitarie.

Così il pensiero va subito alla Svizzera. Una delle alternative si pensa sia quella di vivere al confine con la Svizzera e lavora come i transfrontalieri. Si paga il vitto e l’alloggio in Italia e si prende lo stipendio in Svizzera. Perché questo ragionamento? È presto detto.

Stipendi più elevati

Quanto guadagnano gli OSS in Svizzera? Guadagnano una media di 3.000 euro al mese. Il costo della vita e gli alloggi hanno prezzi più elevati rispetto all’Italia (gli affitti in alcune città superano che i 2.000 euro al mese) e questo cancellerebbe parte del vantaggio. Ma lavorando come transfrontalieri i conti sarebbero diversi e potrebbe essere fatti quadrare più facilmente. Con un affitto di 500 euro e altri 500 euro o 1.000 euro di spese, i soldi risparmiati sarebbero comunque tanti. Ma c’è un problema.

Il corso annuale che frequentiamo in Italia e che è valido in tutta Europa non è sufficiente per lavorare in Svizzera come operatore socio sanitario. Infatti per lavorare in Svizzera è necessario frequentare un corso triennale in cui come in Italia si alterneranno periodi di formazione teorica a quelli di pratica. Al termine dei 3 anni, una volta superato l’esame con successo, verrà consegnata allo studente la qualifica per lavorare nei cantoni. Il costo del corso si aggira in media sui 2.500 franchi. La differenza rispetto all’Italia è data dal fatto che la figura degli OSS è più vicina a quella degli infermieri per quanto riguarda le mansioni.

Quanto guadagnano gli OSS in Svizzera e documenti da presentare

In Svizzera l’OSS ha delle mansioni più ampie rispetto alla figura professionale italiana e questo giustifica la durata del corso. Per esempio eseguire prelievi, fare le iniezioni e curare le suture sono mansioni che l’OSS non potrebbe svolgere in Italia. Lo stipendio di 3.000 sarebbe quindi giustificato e in ogni caso gli italiani non sono tagliati fuori da questa possibilità.

È possibile per un italiano lavorare in Svizzera come operatore socio sanitario completando il ciclo di studi. Bisogna integrare il titolo di studio ottenuto con altri 2 anni di frequentazione presso un corso svizzero e parificarsi ai lavoratori svizzeri. L’alternativa è di lavorare esclusivamente come addetto alle cure ma con uno stipendio inferiore. In questo caso però i vantaggi economici sparirebbero. Ricordiamo che essendo cittadini europei, gli italiani possono vivere in Svizzera. È necessario però fare domanda di permesso di soggiorno entro 14 giorni dall’arrivo nel Paese. Bisogna inoltre presentare all’ufficio immigrazioni la carta d’identità o il passaporto, una copia del contratto di lavoro e uno del contratto di affitto.