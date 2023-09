Il ribasso iniziato come da attese con il setup rosso del 4 agosto sembra ancora in corso e vivo e vegeto. Solitamente il mese di ottobre porta a segnare dei bottom e si è vicini al setup nero del 29 settembre. A Wall Street il ribasso non è finito Cosa attendere quindi? Quali sono gli obiettivi che potrebbero far ripartire il rialzo?

Ottobre

Siamo su livelli spartiacque fra tendenza di breve e di medio lungo termine. Su questi livelli si potrebbe anche rischiare l’inizio di un sell off. Ci crediamo poco, il ribasso dovrebbe essere agli sgoccioli e nel punto finale si tende sempre ad accelerare al ribasso. La probabilità invece, che dinanzi a noi ci siano molti mesi di ribasso, è ritenuta molto bassa. Come al solito poi tutto è possibile, ma a guardare le divergenze che si continuano a caricare di positività, ci fa essere abbastanza ottimisti.

Obiettivi attuali del ribasso

Dow Jones

fra 33.300 e 32.500

Nasdaq C.

fra 12.970 e 12.500

S&P500

fra 4.300 e 4.230.

Siamo vicini a questi livelli da dove passano trend lines dinamiche e queste si appoggiano sulle medie settate a 200/400 e 600. Solitamente intorno a questi livelli dinamici i prezzi hanno sempre arrestato movimenti importanti sia al rialzo che al ribasso. Potrebbe accadere anche questa volta. Attenzione quindi ai pattern che si formeranno nei prossimi giorni perchè potrebbero confermare l’inizio di un ribasso di medio periodo oppure riportare i prezzi al rialzo.

A Wall Street il ribasso non è finito ma potrebbe essere questione di pochi giorni: i livelli

La seduta di contrattazione del giorno 23 settembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.96384

Nasdaq C.

13.211,81

S&P500

4.320,06.

Nuovi rimbalzi con chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

34.157

Nasdaq C.

13.354

S&P500

4.358.

Il lunedì spesso forma dei minimi. Il prossimo punto di swing poi sarebbe venerdì 29. Vedremo cosa accadrà.

