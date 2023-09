Pochi spiccioli per vivere la pensione dignitosamente in questo paradiso fiscale dal fascino tropicale

Quando si avvicina la pensione, si potrebbe pensare a un posto diverso dall’Italia in cui passarla. C’è un Paese che offre vantaggi fiscali e una buona qualità della vita, in cui ci si potrebbe trasferire. Viverci costa poco e offre paesaggi mozzafiato con un clima gradevole. Vediamo di quale si tratta e perché prenderlo in considerazione.

Dopo anni di onorato servizio sul posto di lavoro, arriva finalmente l’agognato momento della pensione. Per godersi appieno il meritato riposo, si potrebbe andare a vivere al di fuori dell’Italia. In giro per il Mondo, infatti, ci sono località bellissime in cui concedersi momenti di serenità. La rivista Travel&Insurance avrebbe stilato una classifica dei Paesi migliori per il post lavoro. Tra questi c’è un luogo dove bastano pochi spiccioli per vivere la pensione dignitosamente. Un vero e proprio paradiso fiscale, che garantirebbe un servizio sanitario efficiente e un buon livello di sicurezza. Inoltre, è in grado di offrire panorami fantastici e numerosi punti d’interesse. Ecco di quale meta stiamo parlando.

Ecuador

Il Sudamerica è terra di tradizioni e colori, in cui tutto sembra acquisire vivacità. Una delle sue perle più splendenti è l’Ecuador, il piccolo Stato incastonato tra Colombia e Perù. La diversità di ambienti e vedute che si possono ammirare qui è incredibile. A pittoreschi centri coloniali e villaggi locali si alternano foreste pluviali e vette innevate. Da vedere è certamente la città vecchia di Quito, nonché la capitale. Ricca di fascino storico, ospita piazzette allegre e chiese dall’atmosfera solenne.

Se, invece, si volessero ammirare i panorami più belli, si potrebbe visitare il Parque Nacional Cotopaxi. Qui si possono fare escursioni a piedi o in groppa ai cavalli. I più audaci potranno tentare la scalata lungo i pendii del vulcano. Da prendere in considerazione c’è anche lo splendido centro di Cuenca, Patrimonio Unesco. E che dire delle spiagge della costa nord ovest? Il posto perfetto per prendere il sole o fare una nuotata.

Pochi spiccioli per vivere la pensione dignitosamente in città o lungo la costa

L’Ecuador è un Paese economico, con un alto standard di vita. La moneta ufficiale è il dollaro americano. Trasferirsi non sarebbe difficile, a patto di rispettare alcuni requisiti. Come detto, non costa molto la vita in questo Paese, anche nelle città più grandi. L’affitto in centro di un appartamento con camera da letto verrebbe circa 345 euro di media al mese (fonte Numbeo). Le bollette basilari per un locale di 85mq costerebbero circa 43 euro, mentre con 31 euro si mangia in due in un ristorante medio. Tra le città ideali in cui prendere casa, oltre alle già citate Quito e Cuenca, ci sono Manta e Guayaquil.