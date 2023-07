Quali prodotti per la cura della pelle non devono essere messi in frigo in estate, attenzione non farlo mai

Prodotti per la cura della pelle che non devono essere messi in frigo in estate-proiezionidiborsa.it

Soprattutto d’estate quando abbiamo la faccia gonfia cerchiamo rimedio nei prodotti che ci sono in frigo e per paura del caldo tendiamo a mettere al fresco i prodotti per la pelle. Facciamo tanti errori che poi si ripercuotono sulla salute del nostro corpo. Eccone alcuni.

Determinati prodotti non devono essere messi in frigorifero mentre altri non devono essere utilizzati per sgonfiare la nostra faccia o per combattere occhiaie o borse sotto gli occhi. Ne va della nostra salute. Per esempio, se ci piace utilizzare l’argilla per la cura della nostra pelle teniamola lontana dal frigorifero anche d’estate. L’argilla a basse temperature diventa molto dura e impiegata sulla pelle potrebbe creare danni invece che portare benefici. Anche le creme idratanti dense e i prodotti a base di olio non devono andare in frigo. Acqua e olio dentro al prodotto potrebbero separarsi e gli effetti delle creme potrebbero cambiare portandoci brutte sorprese.

I sieri sono prodotti molto complicati. Contengono formule differenti e reagiscono alle basse temperature ognuno a modo proprio. Anche in questo caso una separazione degli elementi che lo compongono potrebbe portare a effetti diversi da quelli per cui li usiamo. Certe volte potrebbero danneggiare la pelle invece che aiutarla. Questi prodotti vanno tenuti a temperatura ambiente e non a contatto diretto con i raggi del sole.

Questione di equilibrio

Quali prodotti per la cura della pelle devono essere tenuti a temperatura ambiente? Quelli che hanno la confezione scura. È fatta appositamente per proteggere il contenuto da calore e raggi solari quindi uno spazio in un cassetto sarà il posto migliore in cui conservare il prodotto. Se nella confezione c’è scritto appositamente che le basse temperature non creano problemi allora possiamo conservare la nostra crema in frigo. Ma controlliamo che non cambi colore, consistenza oppure l’odore.

Tutti i prodotti per la pelle sono pensati per ridare equilibrio, sono delicati, quindi necessitano di essere conservati in luoghi asciutti e ombreggiati in modo da non modificare la composizione. Al contrario di quanto pensiamo il bagno non è il posto ideale in cui tenere questi prodotti. Il bagno è caldo e umido, le temperature sono variabili, il clima non fa bene a creme e oli che dobbiamo spalmare sul nostro viso e sul corpo. Inizialmente potremmo fare degli sbagli ma una volta trovato il posto ideale evitiamo di cambiare.

Quali prodotti per la cura della pelle sono davvero efficaci

Spesso d’estate quando ci sentiamo gonfi apriamo il frigo e prendiamo frutta e verdura che posizioniamo sotto gli occhi, sulla fronte o sul doppio mento. Niente di più sbagliato. La temperatura è un fattore importante che incide sulla salute della nostra pelle. Se non abbiamo un prodotto adatto compriamo un gel arricchito con acqua di fiordaliso, vitamina E e aloe vera. Questo rimedio ci darà molti più vantaggi evitando bruciature causate dal ghiaccio.

Il gel di aloe vera è un rimedio lenitivo molto efficace per la nostra pelle. Ci sono alcune regole fondamentali per la conservazione anche in frigo. Il gel può anche essere congelato perché duri di più mentre le foglie vanno messe in un contenitore ermetico come faremmo con il cibo normale. In questo modo la durata si allunga. Se abbiamo il viso gonfio è meglio mettere sopra la parte livida il gel fresco di aloe che non una qualunque frutta o verdura. Gli effetti saranno maggiori e di lunga durata.

Lettura consigliata

Momento nodale per il breve termine dei mercati