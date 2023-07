Tutto sembra spianato per ulteriori rialzi a Wall Street. L’inflazione sembra continuare a rientrare, e la politica dei tassi al rialzo ora potrebbe trovare uno stop forse definitivo per il 2023, se non per molti anni. A parer nostro i tassi rimarranno alti per molto tempo, perchè la crescita economica rimarrà sostenuta, e le Banche centrali non ravviseranno alcuna “esigenza” di effettuare dei tagli. Crescita economica e tassi si continueranno a bilanciare e questo butterà fuoco sul rialzo dei mercati azionari. Un rialzo pluriennale che porterà i listini americani e internazionali a ulteriori rialzi nel corso del 2023, e poi per molti anni. Nel breve, a Wall Street è più probabile un ritracciamento tecnico che un ulteriore rialzo.

La settimana come andrà?

Il 20 luglio scadrà un setup mensile, e in questa data capiremo come si comporteranno i prezzi. Il percorso campione settimanale come si formerà? I listini americani sono giunti su importanti resistenze di breve e potrebbero approfittare di questa situazione per ritracciare per qualche giorno. nei giorni scorsi sono stati lasciati dei gap aperti, e riteniamo che questi presto verranno colmati, o quantomeno almeno l’ultimo.

A Wall Street è più probabile un ritracciamento tecnico

La seduta di contrattazione del 17 luglio si è chiusa con un leggero rialzo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.586,36

Nasdaq C.

14.244,95

S&P500

4.522,79.

Non crediamo che durante i prossimi 2/3 giorni i listini americani faranno molta strada al rialzo, anche se la tendenza è saldamente rialzista. Ci troviamo in una situazione dove in passato, i prezzi hanno preso la strada del ribasso di breve termine. Vedremo cosa accadrà anche stavolta. Per il momento non ravvisiamo segnali di inversione ribassista.

Cosa farà partire il ritracciamento?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti supporti:

Dow Jones

34.425

Nasdaq C.

14.081

S&P500

4.499.

