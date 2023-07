Come arredare la stanza degli ospiti- studio? Accogliente, pratica e multifunzione con poche semplici mosse

Hai una stanza vuota che vuoi trasformare in uno studio e all’occorrenza camera degli ospiti? Ecco qualche consiglio utile per personalizzarla senza spendere troppo.

Una camera degli ospiti è sempre utile quando si hanno familiari distanti o amici che vengono a trovarci spesso. La comodità di rimanere a dormire dopo una notte brava o anche qualche bicchiere di vino è un grosso vantaggio. Ma non sempre gli spazi ci permettono di avere una camera dedicata solo agli ospiti. Spesso una camera multifunzione è quello che abbiamo e su cui possiamo lavorare. Allora, come arredarla per sfruttarne tutte le potenzialità? Vediamo qualche consiglio utile.

Come arredare la stanza degli ospiti- studio con mobili economici

Prima di tutto le dimensioni della stanza sono importanti per capire come organizzarla. Se lo spazio è poco bisogna capire quali siano i mobili indispensabili. Se l’armadio lo utilizzi come ripostiglio per il bucato da stirare, allora prendine uno grande. Altrimenti uno più piccolo è sufficiente e potrai dedicare più spazio alla scrivania che usi per lavoro. Il letto può essere un divano letto, se vuoi recuperare spazio, o un letto ad una piazza e mezzo. In questo modo risparmierai un bel po’ di soldi, soprattutto se amici e parenti si fermano poche volte a dormire.

Controlla su siti come Westwing, Maison Du Monde o anche all’IKEA o da Mondo Convenienza. Ci sono molte soluzioni a buon prezzo, anche componibili che sembrano un su misura. Per ispirarti usa Pinterest e fai una ricerca per immagini per trovare il negozio che vende quel prodotto. E per finire, cerca ai mercatini dell’usato e del vintage, ti sorprenderà sapere quanti tesori nascosti puoi svelare!

Il segreto sta nel calibrare bene gli spazi

Non serve riempire ogni angolo con accessori e suppellettili, anzi! Lo stile minimal e funzionale è molto più elegante e sofisticato, oltre che pratico. Ma quando pensi allo stile minimalista non significa che puoi evitare di mettere la luce sul comodino. Soprattutto se non c’è l’interruttore del lampadario vicino alla testiera del letto, quindi attenzione. Vuoi un effetto elegante e non spoglio? Utilizza piccole lampade sui comodini e uno svuota tasche sulla madia. Così i tuoi ospiti avranno dove mettere chiavi, gioielli, o anche il telefonino prima di andare a letto. Completa la camera con un bel quadro se hai una testiera semplice o se non ce l’hai.

Quindi, ecco come arredare la stanza degli ospiti-studio come gli interior designer. Con qualche ispirazione da Pinterest e i giusti mobili l’effetto sarà quello degli hotel più lussuosi. Con una camera degli ospiti chi ti verrà a trovare potrà avere la propria privacy. E vivendola come studio durante gli altri giorni non avrai sprecato spazio prezioso per una camera poco utilizzata.

