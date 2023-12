Per le azioni doValue la fine del ribasso potrebbe essere ancora lontana-Foto da pexels.com

In questo articolo ci occupiamo di quelle azioni che hanno generato un segnale ribassista alla chiusura del mese di novembre. In particolare, ci occuperemo di DoValue, un titolo azionario che ha fatto scattare un segnale ribassista delle candele giapponesi chiamato Three Black Crows. Praticamente, le azioni hanno registrato tre mesi consecutivi al ribasso dando un segnale di continuazione ribassista che ha un’accuratezza di circa l’80%. Dove potrebbe fermarsi questo ribasso? Potrebbe essere un’occasione di acquisto o è meglio scappare dal titolo?

I punti di forza e di debolezza

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. Inoltre, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Anche il rapporto prezzo su fatturato è particolarmente interessante ed esprime un’importante sottovalutazione. Infine, considerati i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda, la sua valorizzazione è debole.

Di particolare interesse per DoValue è anche il rendimento del dividendo. Complice la discesa delle quotazioni, infatti, qualora il dividendo di 0,6 € dovesse essere confermato, allo stato attuale il suo rendimento sarebbe pari a circa il 20%. L’unico punto di preoccupazione è il payout che risulta essere molto elevato.

Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull’azione. Inoltre, il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento che al momento è stimato essere intorno al 75%. Va, però, notato che i prezzi obiettivo degli analisti differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda. Infine, negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al ribasso.

Tra i punti deboli registriamo che la società ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Inoltre, le previsioni di fatturato sono state recentemente riviste al ribasso per l’esercizio in corso e per il successivo.

Azioni che hanno generato un segnale ribassista alla chiusura del mese di novembre: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo doValue (MIL:DOV) ha chiuso la seduta del 1 dicembre in rialzo del 7,85% rispetto alla seduta precedente a quota 3,16 €.

Come si vede evidenziato dal rettangolo rosso, i mesi di settembre, ottobre e novembre hanno disegnato il pattern di continuazione ribassista di cui parlavamo all’inizio. Diventa, quindi, molto probabile il raggiungimento di area 2,21 €.

Solo il recupero di area 4,40 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

