Su cosa investire in Borsa nel 2024 per guadagnare? Ecco il consiglio degli analisti di Goldman Sachs

Goldman Sachs è una delle più grandi banche d’affari al Mondo. Ecco su cosa consigliano di investire i suoi esperti analisti nell’anno che verrà.

Probabilmente tra i tuoi propositi per l’anno nuovo c’è quello di migliorare le tue entrate grazie a degli oculati investimenti in Borsa. Forse stai già organizzando un piano di azione. Nel farlo, puoi provare a tenere anche conto dei suggerimenti degli analisti della banca d’affari Goldman Sachs.

Questi ultimi, infatti, ritengono che il 2024 sarà l’anno ottimale per uno specifico tipo di investimenti. Scopriamo di quale si tratta.

Su cosa investire in Borsa nel 2024 per guadagnare? Ecco la risposta

Sembra che il 2024 sarà l’anno propizio per investire nelle commodity e cioè nelle materie prime. Questo è quanto affermano gli analisti di Goldman Sachs in un report di recente uscita, che prevede addirittura l’aumento del 21% dei rendimenti provenienti da esse.

I motivi per puntare sulle materie prime

Le ragioni per cui investire in commodity potrebbe risultare una strategia vincente sono riassumibili in alcuni punti chiave.

Prima di tutto, è da tenere in conto che le politiche monetarie esercitano un freno minore rispetto al passato. Inoltre, gli esperti di Goldman Sachs si aspettano un sostegno strutturale per i prezzi delle materie prime dall’OPEC, l’aumento della domanda di metalli ‘’verdi’ e il picco dell’offerta, che potrebbe portare ad un forte irrigidimento dei mercati di rame e dell’alluminio, cui seguirà una rivalutazione dei prezzi. Proprio queste due materie prime in particolare giocheranno, in futuro, un ruolo chiave negli anni a venire, in cui avverrà un cambiamento dei modelli di domanda e le dinamiche dell’offerta si evolveranno.

Un’ultima ma non meno buona motivazione per investire sulle commodity nel 2024 sarebbe l’efficace copertura che queste potrebbero offrire contro gli show negativi di un’offerta dovuta ad accadimenti geopolitici o di altra natura.

Quindi, ecco su cosa investire in Borsa nel 2024 per guadagnare e i motivi per farlo secondo gli analisti di Goldman Sachs.

