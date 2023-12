Come fare un sacco di soldi inventandosi un semplicissimo lavoro online fatto da casa

La Rete offre incredibili occasioni di guadagno a chi la sa sfruttare. Sono numerosi gli esempi di chi si è inventato un business attraverso il web.

Per molti la pandemia è stata una manna perché ha sdoganato il lavoro da casa fino ad allora osteggiato dalla maggior parte delle aziende. Per altri la pandemia è stata maledizione perché hanno perso il lavoro, ma per alcuni di loro la maledizione si è trasformata in una benedizione. Infatti sono riusciti a trasformare una situazione di crisi in una opportunità inventandosi un lavoro da casa. È il caso di un’insegnante di scienze dell’Oregon, Katie, che ha iniziato a vendere prodotti educativi su una piattaforma chiamata Teachers pay teachers (insegnante paga insegnante). Su questa piattaforma gli insegnanti possono acquistare e vendere prodotti in formato digitali.

Come fare un sacco di soldi sul web: ecco come ha fatto Katie

Katie ha creato il suo account nel 2019, ma ha iniziato a dedicarsi seriamente alla sua attività nel 2020, quando la pandemia ha costretto le scuole a chiudere. Da allora, ha rilasciato sulla piattaforma oltre 300 prodotti educativi utili ai suoi colleghi docenti. Ha messo in vendita fogli di lavoro, presentazioni, quiz e laboratori virtuali, tutti incentrati sulle scienze della terra e dello spazio, la materia che insegnava.

I suoi prodotti digitali sono pensati per essere interattivi, coinvolgenti e divertenti, e si basano sui suoi anni di esperienza in classe. Katie, nell’intervista a un network americano, ha dichiarato di trascorrere circa 10 ore a settimana a creare e promuovere i suoi materiali. I suoi guadagnai si aggirano mediamente sui 2.000 dollari al mese, con picchi di 4.000 dollari nei mesi di agosto e settembre. Infatti in questi mesi gli insegnanti si preparano per il nuovo anno scolastico.

Cosa possiamo imparare dalla storia di Katie

Il caso di Katie non è isolato. Secondo i dati di Teachers pay teachers, la piattaforma conta oltre 8 milioni di utenti registrati. Questa ha distribuito più di 500 milioni di dollari ai suoi venditori dal 2006. Tra questi ci sono anche alcuni che hanno superato il milione di dollari di guadagno, come Deanna, un’insegnante della Georgia che si occupa di materiale per la scuola dell’infanzia.

Cosa possiamo imparare da questa storia? Che anche un business di nicchia, incentrato sulla creazione e vendita di prodotti educativi sulle scienze della terra e dello spazio, può far guadagnare. Vogliamo imitare Katie? Ecco come fare un sacco di soldi sul web. Pensiamo a cosa sappiamo fare bene e come possiamo venderlo sul web. Poi cerchiamo una piattaforma che ci aiuti a venderlo. I motori di ricerca ci aiuteranno a trovare le risorse in rete. Iniziamo a vendere un prodotto, testiamo come funziona e poi possiamo provare ad allargarci.

Vuoi creare una inserzione ad effetto? Leggi l’articolo: come scrivere inserzioni irresistibili per vendere online.