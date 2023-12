Hai dei soldi da investire per 6 mesi? Ecco quanto potresti guadagnare investendo in modo sicuro e garantito 35.000 euro

Quanto potresti guadagnare investendo in modo sicuro e garantito 35.000 euro-Foto da imagoeconomica

Per chi deve investire un capitale per un brevissimo periodo, la soluzione più sicure sono due, BOT e Conto deposito. Ecco quanto potrebbe guadagnare un risparmiatore che impiega 35.000 euro. Hai dei soldi da investire per 6 mesi?

Se stai cercando un investimento sicuro, garantito e con un rendimento interessante, per un brevissimo periodo, hai solo 2 soluzioni. Un titolo di Stato, in particolare BOT con scadenza a 6 mesi o un BTP con vita residua di 6 mesi. L’alternativa ai titoli di Stato sono i conti deposito. Per investimenti inferiori a 100.000 euro queste tre soluzioni offrono la stessa garanzia. Se la cifra supera i 100.000 euro i titoli di Stato offrono una garanzia maggiore. Di questo aspetto ne abbiamo parlato nell’articolo: attenzione all’inganno del rendimento nella scelta tra BOT o un conto deposito.

Ipotizziamo l’investimento nel BOT e in particolare in quello con scadenza 31 maggio 2024, quindi esattamente tra sei mesi. Scopriamo le sue caratteristiche, quanto potrebbe rendere ed ipotizziamo anche un investimento di 35.000 euro.

BOT scadenza maggio 2024: ecco cosa devi sapere

Hai dei soldi da investire per 6 mesi? Il Buono Ordinario del Tesoro è un titolo di debito pubblico a breve termine, che ha una durata massima di 12 mesi e non paga cedole periodiche. Il BOT viene emesso a sconto, cioè a un prezzo inferiore al valore nominale, e rimborsato alla scadenza al valore nominale. La differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di rimborso rappresenta il guadagno per l’investitore.

Il BOT scadenza 31 maggio 2024 (ISIN: IT0005571960) è stato emesso dal Ministero dell’Economia e delle finanze a novembre 2023. Questo titolo può essere acquistato sul mercato secondario di Borsa italiana, il MOT. Al momento dell’analisi il suo prezzo era di 98,1 centesimi e Borsa italiana indicava un rendimento effettivo netto annuo a scadenza del 2,30%.

Hai dei soldi da investire per sei mesi? Ecco quanto si potrebbe guadagnare investendo 35.000 euro

Per avere una idea più chiara del rendimento ipotizziamo un risparmiatore che investa 35.000 euro. Il calcolo è molto semplice. Al prezzo di 98,1 centesimi per comprare 35.000 euro nominali si spenderanno 34.335 euro. A scadenza si avranno 35.000 euro, quindi il guadagno al lordo della imposta fiscale darà di 665 euro, che al netto diventano 551 euro.

Tanto o poco? Proviamo a fare un confronto con un conto deposito. Al momento dell’analisi i migliori conti deposito offrivano un rendimento annuo attorno al 4%. Il rendimento più alto lo offriva il conto deposito Vivi Banca, al 4,25% lordo annuo. Investendo 35.000 in questo conto alla scadenza si ricaverebbero 512 euro netti.