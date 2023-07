Come per inerzia, a Piazza Affari abbiamo visto azioni che continuano imperterrite la loro corsa al rialzo e al ribasso incuranti delle incertezze che hanno caratterizzato la seduta di contrattazioni. Andiamo, quindi, a vedere quali potrebbero essere gli scenari più probabili per la migliore e peggiore azione di giornata.

Continua la corsa senza sosta del titolo Leonardo: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 18 luglio in rialzo del 2,16% rispetto alla seduta precedente a 11,83 €.

Possiamo dire senza ombra di dubbio che quelle Leonardo sono azioni che continuano imperterrite la loro corsa al rialzo. Infatti, dopo avere lateralizzato a lungo tra area 9,828 € e 10,747 € le quotazioni hanno rotto gli indugi e accelerato al rialzo. Adesso, però, il titolo potrebbe essere arrivato a un punto di svolta. Hanno rotto, infatti, la forte area di resistenza a 11,66 € che già in passato aveva frenato la continuazione rialzista e confermato il break rialzista. Il superamento di questo livello, quindi, potrebbe aprire le porte a una nuova accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso do chiusure giornaliere inferiori a 11,66 €.

Per Moncler le cose si potrebbero mettere molto male: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 18 luglio in ribasso dell’1,41% rispetto alla seduta precedente a quota 63,08 €.

Proprio ieri scrivevamo “Il settore del lusso affonda a Piazza Affari guidato da 2 big, ma le azioni Moncler hanno modo di dimostrare tutta la loro forza. Come si vede dal grafico, infatti, dopo il tracollo le quotazioni sono riuscite a recuperare il supporto in area 63,47 € lasciando in vita lo scenario mostrato in figura.

Da notare che per una ripresa duratura del rialzo potrebbe essere decisiva la rottura in chiusura di giornata di area 68,02 €.”

I ribassisti hanno rotto gli indugi e chiuso sotto il supporto in area 63,47 €, se confermato, questo break ribassista potrebbe spingere le quotazioni al ribasso secondo lo scenario indicato dalla linea tratteggiata.

