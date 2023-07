Casa in vendita a meno di 1.000 euro al metro quadrato a Milano? Non è uno scherzo, esiste veramente

Comprare casa in una grande città è impresa sempre più ardua. A Milano e Roma, poi, ancora di più. In una città che fa pagare 600 euro una stanza in appartamento in condivisione, come si può sperare di acquistare un bilocale a prezzi accessibili? Eppure esistono delle eccezioni. Magari rarissime, quasi dei Gronchi rosa, però ci sono. Una di queste è davvero sorprendente. Scopriamola insieme.

Le proteste universitarie sul caro affitti a Milano hanno scoperchiato un pentolone che bolliva ormai da diverso tempo. Sempre più complicato trovare un affitto a prezzo sostenibile nel capoluogo meneghino, figurarsi acquistare casa. In alcune zone centrali, per esempio, il costo al metro quadro ha quasi raggiunto i 20mila euro. Un’enormità, anche se forse si può considerare come un’eccezione.

In molte altre zone della città, però, i 10mila euro sono un tetto facilmente raggiungibile. Poi, in periferia si possono anche toccare i 2.500 euro, ma sono eccezioni rare. Di certo, sono ben lontani i 1.000 euro di un annuncio* che potrebbe fare gola a molti.

Casa in vendita a meno di 1.000 euro a Milano

Un investimento, un’occasione da prendere al volo, una potenziale opportunità. Certo, quando si può presentare un’offerta minima di 70mila euro per acquistare una casa di 72 metri quadrati, è anche possibile che il prezzo possa rapidamente salire.

L’immobile sito in Via Amedeo 88 a Milano, zona Città Studi, è stato messo in vendita dalle Ferrovie di Stato proprio in questi giorni. Fino al 2 ottobre si potranno presentare offerte che verranno valutate da Ferservizi, la società che gestisce vendite e affitti di tutto il patrimonio immobiliare appartenente al Gruppo FS.

L’annuncio di FS che spicca nel mercato immobiliare di Milano

Si tratta di una ex casa cantoniera, di 72 mq, sita al primo piano della palazzina, composta da una cucina, un bagno, un soggiorno e due camere con, in aggiunta, un vano cantina al seminterrato. Per ulteriori dettagli, basta consultare l’annuncio presente sul sito di Ferservizi, perché una casa in vendita a meno di 1.000 euro proprio a Milano esiste davvero.

Un’opportunità da cogliere, magari, per chi vuol provare a fare un investimento o per chi, magari, vuole comprare casa in una zona piuttosto centrale e ben servita della città, mettendo comunque in conto che l’immobile necessita di una ristrutturazione.

(n.d.r. *l’annuncio è riportato a titolo esclusivamente informativo, per cui non si assumono in merito responsabilità riguardo contenuto e veridicità. Si rimanda, pertanto, al sito indicato per ulteriori approfondimenti e informazioni.)