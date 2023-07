In Liguria c’è un’interessante casa in vendita: meno di 50.000 euro per vivere a due passi dal Golfo Paradiso

In Liguria c'è un'interessante casa in vendita-proiezionidiborsa.it

Per vari motivi ed esigenze può capitare di cercare casa. Possiamo decidere di rimanere nella nostra città o di trasferirci. Ci sono tante belle località tra cui scegliere e magari risparmiare un po’ di soldi. Ad esempio ci sarebbe un immobile da considerare in Liguria.

Uno dei sogni di molti è comprare una casa dove vivere serenamente. Il problema principale è di solito il costo da affrontare. Ci sarebbe anche da scegliere con cura la località con la possibilità di passare bene il tempo libero. Sono tante in Italia le zone che possono soddisfare questi requisiti. Se si abita in Liguria e non ci si vuol spostare molto, o si desidera viverci, ci sono molte offerte di case a buon prezzo.

Cosa vedere

Questa Regione italiana è ricca di attrazioni. Cultura, paesaggi, borghi caratteristici e cucina tipica sono elementi importanti. Tanti turisti affollano ogni anno in varie stagioni luoghi incantevoli. Oltre a Genova con il bellissimo acquario e la Lanterna, pensiamo a Sanremo. La Città dei fiori e del Festival della canzone italiana è tra le più frequentate.

Sono tanti i posti poi dove andare in vacanza al mare. Pensiamo ad esempio a Portofino, Lerici, Sestri Levante. In Liguria c’è un’interessante casa in vendita, si troverebbe vicino al Golfo Paradiso nella Riviera di Levante. Qui ci sono bellissimi posti come ad esempio Recco e Camogli. L’immobile è situato a Uscio nell’entroterra genovese. A pochi chilometri dal mare questo comune è noto soprattutto per la produzione di qualcosa di speciale. Si tratta degli orologi da torre a cui è dedicato anche un museo. In questo tranquillo paese troviamo anche l’antica Pieve di Sant’Ambrogio risalente all’Undicesimo secolo.

In Liguria c’è un’interessante casa in vendita a poca distanza dal mare

Un appartamento in vendita a Uscio al primo piano si comporrebbe di cucina, camera padronale, altra camera con un caminetto, ripostigli e un bagno. Dall’interno si accede a una mansarda. Il panorama dai balconi spazia dalla valle al mare. L’immobile sarebbe dotato di riscaldamento a metano e doppie finestre. I locali avrebbero bisogno di alcuni interventi di ristrutturazione. Il prezzo richiesto sarebbe di 43.000 euro trattabili. L’annuncio apparso su Idealista ha come numero di riferimento 22551. Il venditore offrirebbe inoltre un terreno di 250 mq a 5.000 euro. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sui costi contattare l’agenzia.

Vivere in un posto tranquillo può essere la scelta di chi va in pensione o lavora in smartworking. Ci può essere anche il desiderio di passare un weekend in Liguria ogni tanto senza pagare bed and breakfast e hotel. Questa casa, quindi, potrebbe rappresentare una buona occasione da considerare.

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette su alcuni siti di annunci immobiliari. Non c’è alcun tipo di rapporto nè con i siti indicati e nè con chi ha pubblicato gli annunci.)