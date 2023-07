L’errore pericoloso che possiamo fare d’estate con il nostro cane: c’è da prestare massima attenzione  

Le temperature infuocate di questi giorni non fanno soffrire solo noi umani. Anche i nostri amici a quattro zampe possono scottarsi e patire il caldo.

Avere un cane comporta una serie di doveri per chi se ne prende cura. Questo è vero a maggior ragione d’estate, quando le situazioni di potenziale pericolo e sofferenza aumentano. Non è un caso che la legge agisca di conseguenza visto che, come ha stabilito dalla Cassazione, lasciare un cane troppo tempo in auto da solo sotto il sole può integrare il reato di maltrattamenti nei confronti degli animali, portando multe salatissime fino alla possibile reclusione per il proprietario.

Ma le insidie sono moltissime. In primo luogo, per le alte temperature dell’asfalto, che diventa rovente ed impraticabile per le passeggiate nelle ore centrali del giorno. Ma anche perché molti padroni pensano di risolvere il problema del caldo rasando del tutto i propri animali. Basti pensare a quanti animali di piccola o grande taglia incontriamo che sono totalmente privi di pelo. Ecco l’errore pericoloso che possiamo fare d’estate per farli stare freschi.

Le ragioni di questo errore inaccettabile

L’errore di valutazione può costare caro ai nostri cagnolini, i quali finiranno per soffrire molto più rispetto a prima. Come al solito l’equivoco nasce da una insufficiente conoscenza della natura degli animali. I nostri cani non sudano tramite la pelle, ma utilizzano un meccanismo di regolazione della temperatura del corpo che passa tramite la lingua ed I polpastrelli delle zampe.

Per questo motivo I cani con il caldo stanno a bocca aperta. E similmente devono evitare di passeggiare sull’asfalto rovente nelle ore centrali del giorno.

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, invece, il pelo del cane ha una funzione diretta all’isolamento termico che funziona tanto d’estate, quanto ovviamente d’inverno. Il pelo evita il contatto diretto dei raggi del sole con la pelle. Evita in particolare che la pelle, talvolta sensibile, possa bruciarsi o ustionarsi, incrementando così l’insopportabile sensazione di calore.

Ciò che invece i proprietari di cani potrebbero fare, in particolare in presenza di un pelo particolarmente lungo, è procedere semplicemente ad una accorciatura del pelo, ma non ad una sua eliminazione. Oppure, ad una giornaliera attività di pulizia con il pettine, utile comunque a togliere i peli che comunque sarebbero destinati a cadere.

Valgono allora delle regole di prudenza che possa garantire il massimo benessere degli animali anche con pochi accorgimenti: garantire una zona d’ombra, lasciare acqua fresca a disposizione, evitare di farli camminare su pavimenti troppo roventi oppure ad orari improbabili.

