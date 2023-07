Aumentano le probabilità che Wall Street possa ritracciare ma è ancora rialzo per ora

Nel lungo termine in base ai nostri calcoli di probabilità i listini azionari internazionali hanno da percorrere molta strada. Un tragitto che di tanto in tanto vedrà anche delle importanti correzioni, ma queste fino al 2027 saranno occasione di acquisto. Proprio fra il 2027 e il 2028, i nostri studi storici ravvisano una elevata probabilità che si possa assistere a una correzione anche superiore al 20%, e che questa possa durare anche per 10/12 mesi. E nel breve? Aumentano le probabilità che Wall Street possa ritracciare.

Le ragioni di breve termine

Il 20 luglio scadrà un setup mensile sui listini americani. Il successivo intorno al 27, e in quest’area temporale (fra il 20 e il 27) si potrebbe assistere a un ritracciamento, prima di un’ulteriore fase rialzista fino al 4 agosto. Questo, e lo è dal 6/7 aprile, il percorso campione che abbiamo definito negli ultimi mesi. Siamo alla parte finale di questo rialzo per il momento. Poi dal 4 agosto in poi si potrebbe assistere a una fase laterale ribassista, o a una vera e propria correzione propedeutica a un’ulteriore forte fase rialzista di fine anno. E il 2024 come potrebbe essere? Non forte come il 2023, anzi per i mercati americani potrebbe presentarsi per molti mesi con una fase laterale.

Aumentano le probabilità che Wall Street possa ritracciare ma la tendenza è ancora rialzista

La seduta di contrattazione del 18 luglio si è chiusa con un rialzo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.951,93

Nasdaq C.

14.353,64

S&P500

4.554,98.

Continuiamo a ritenere che nei prossimi 2/3 giorni si possa assistere a qualche ritracciamento di 1/2 punti percentuali. Come al solito qualsiasi scenario dovrà essere confermato dai livelli operativi.

Cosa farà partire il ritracciamento?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti supporti:

Dow Jones

34.425

Nasdaq C.

14.081

S&P500

4.489/4.463.

Nell’ultima settimana sono stati lasciati aperti dei gap (vuoti di prezzo fra una giornata di contrattazione e un’altra). Questi nell’80% dei casi vengono colmati perchè non sono nè di fuga, nè di mezzo.

Vedremo cosa accadrà.

