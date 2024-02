Azioni bancarie in grande spolvero che registrano la migliore seduta da un anno a questa parte-Foto da pexels.com

Il Ftse Mib ha chiuso in ribasso, ma ci sono state azioni bancarie in grande spolvero che hanno registrato la migliore seduta da un anno a questa parte. Stiamo parlando delle azioni Banca MPS che sulla spinta del ritorno al dividendo hanno fortemente accelerato al rialzo.

Le news che hanno spinto al rialzo le azioni della banca senese

Il rialzo di Banca MPS è stato trainato dai risultati finanziari dell’istituto che hanno segnato un ritorno all’utile nel 2023, con un valore superiore ai 2 miliardi di euro, e dalla distribuzione di un dividendo di 0,25 € per azione che allo stato attuale corrisponde a un dividendo di oltre il 7%. Trattasi di un importante ritorno alla redditività dopo 13 anni, e anticipando di due anni il ritorno alla distribuzione di dividendi.

Il bilancio positivo è stato influenzato dal rilascio di riserve per rischi legali e benefici fiscali. Inoltre, il monte dividendi dovrebbe raddoppiare l’anno prossimo secondo una nuova dividend policy. Nonostante il ritorno alla distribuzione di dividendi, la banca è in grado di accumulare capitale con un Cet1 salito al 18,1%, offrendo varie opzioni per utilizzare questo eccesso di capitale.

Gli analisti vedono positivamente l’alleanza con Axa nella bancassicurazione, mentre i risultati finanziari del 2023, trainati da una redditività ordinaria, offrono prospettive positive per il futuro. I ricavi sono aumentati del 21,7% grazie al margine di interesse, mentre i costi sono diminuiti, consentendo un significativo miglioramento del risultato operativo lordo.

Inoltre, l’istituto ha affrontato con successo molte delle questioni legali che gravavano sul suo bilancio, riducendo notevolmente i rischi legali. Ciò ha permesso una maggiore focalizzazione sull’attività commerciale, con un riassetto della leadership manageriale mirato a valorizzare le risorse interne.

Azioni bancarie in grande spolvero che registrano la migliore seduta da un anno a questa parte: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 7 febbraio a quota 3,56 €, in rialzo del 5,54% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura. Una conferma in tal senso arriva dalla chiusura giornaliera superiore a 3,515 €. Da notare che il rialzo è stato accompagnato da un rialzo dei volumi di oltre il 200%. Un’eventuale chiusura giornaliera inferiore a questo livello potrebbe favorire un ritorno alla tendenza ribassista.

