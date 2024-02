Taglio dei tassi FED di Chicago, le più recenti dichiarazioni di Goolsbee

Torniamo a parlare di uno dei temi più caldi del 2024 e cioè l’attesissimo taglio dei tassi. In particolare, riporteremo le ultime parole del presidente della Federal Reserve di Chicago e cioè Austan Goolsbee.

L’inflazione è scesa notevolmente nell’ultimo anno, ma ciò nonostante i presidenti delle maggiori Banche mondiali sono piuttosto titubanti sul taglio dei tassi.

Più fonti, d’altronde, hanno messo in evidenza i grossi pericoli legati ad un taglio troppo prematuro. Jerome Powell, Presidente della Federal Reserve americana, ha recentemente dichiarato che la cosa più prudente da fare sia proprio concedersi del tempo per capire se l’inflazione stia continuando a dirigersi verso il target del 2% in modo sostenibile.

Cosa dice, invece, il Presidente della Federal Reserve Bank di Chicago? Scopriamolo.

Taglio dei tassi FED di Chicago, ecco le più recenti dichiarazioni del presidente

Con le sue più recenti dichiarazioni, Jerome Powell ha sostanzialmente escluso che il taglio dei tassi possa avvenire nel mese di marzo. Infatti, il fatto che l’inflazione sia scesa in questi mesi non indica che continuerà a farlo.

Più ottimista è Austan Goolsbee, presidente della FED di Chicago. Quest’ultimo non ha completamente escluso l’ipotesi che i tassi possano essere tagliati a marzo, sebbene lo ritenga comunque improbabile.

Siamo sulla strada della normalizzazione dei tassi di interesse?

Goolsbee sottolinea che i rapporti ricevuti negli ultimi 7 mesi in merito all’inflazione siano piuttosto incoraggianti. Quindi, se continueranno ad esserci dati positivi, è probabile che i tassi di interesse possano essere tagliati entro la fine dell’anno.

Ecco cosa c’è da sapere in merito ai tagli dei tassi FED. In sostanza, anche in questo caso le sue parole non ci rivelano nulla di nuovo rispetto a quello che già sapevamo. Insomma, non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione dell’inflazione e dei tassi di interesse.

