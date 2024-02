L’altro giorno spiegavo a un mio conoscente perchè giro a zonzo spesso per il mio bel paesello. Ma non lavori? Non fai trading ogni giorno? No, mai fatto. Faccio 2/3 operazioni di trading di breve termine al mese. Troppe mi stressano. Io investo da circa 20 anni i miei soldi di lungo termine. Compro, mantengo, quando ci sono i ribassi incremento. Ed è proprio durante questi momenti che giro ancora più a zonzo. Eh sì, la paura fa novanta, anzi centottanta! Ho imparato negli anni che quello che guadagni nel breve termine costa molto dal punto di vista psicologico e anche monetario. Per quanto possa essere bravo, risulta premiante l’investimento di lungo termine. Comprare e mantenere e far lavorare l’anatocismo. Oggi, cari Lettori ho purtroppo una brutta notizia da darvi. Prima però sedetevi e bevete un bel bicchiere d’acqua! Purtroppo accadranno cose orribili nei prossimi anni sui mercati azionari!

La storia a volte aiuta

Ci saranno ribassi da far accapponare la pelle. All’improvviso vedremo i prezzi scendere del 4/5% in una seduta o forse ancora di più. Vedremo i listini scendere anche il 20% in pochi giorni. Lacrime e sangue sulle strade. Società che falliranno, persone che tenteranno di mettere fine alla loro vita perchè hanno perso tutto. Fortunati che invece grazie a intuito/bravura raddoppiano, triplicano i soldi nel breve termine. La fortuna ogni tanto aiuta nel breve termine, nel lungo, e questo vale quasi nel 90% dei casi, si riprende tutto quello guadagnato.

Accadranno cose orribili nei prossimi anni sui mercati azionari!

Un esempio che vale per tutti. Lo S&P 500 dal massimo del 2007 di 1.552,87 è sceso fino al 2009 a 768,63. Oggi quota quasi a 5.000. Nel 2020 il mercato perse quasi il 40% in un mese.

In 16 anni il rendimento è stato del 222% pari a 13,87% all’anno. Fate i calcoli per chi ha incrementato sui ribassi. In sostanza, se qualcuno ha comprato sui massimi del 2007 e poi ha visto i soldi dimezzati in due anni, oggi starebbe in forte guadagno! Chi ha investito sui minimi del 2020, ha piu’ che raddoppiato.

Non voglio aggiungere altro. Aspettatevi forti ribassi e siate pronti: è il prezzo che deve pagare chi vuole investire e guadagnare con le probabilità a favore. E sui ribassi si dovrebbe comprare, non scappare!

Vi lascio con queste riflessioni.

