Arrivano gli occhiali spaziali che funzionano come uno schermo nello spazio

Gli occhiali stanno diventando sempre più uno strumento tecnologico per scoprire il mondo che ci circonda. Scopri cosa sono, come funzionano e a cosa servono gli occhiali spaziali appena presentati dalla ASUS. Arrivano gli occhiali spaziali! Vediamo di cosa si tratta.

Oggi gli occhiali sono sempre più dispositivo indossabile che ti permetta di ampliare la tua esperienza di visione digitale. L’azienda ASUS, che molti conoscono per la produzione di pc, ha appena lanciato un nuovo modello di occhiali dalla tecnologia ultra-avanzata. Ma a cosa serve, come si usa e quanto costa l’ultimo prodotto indossabile presentato all’evento internazionale CES 2024?

Arrivano gli occhiali spaziali della ASUS: ecco a cosa servono

Gli ASUS AirVision M1 sono degli occhiali con display che si collegano a un PC, a uno smartphone o a una console portatile tramite USB-C. Grazie a questo collegamento possiamo avere uno o più schermi virtuali da visualizzare in qualsiasi ambiente. A differenza dei visori di realtà virtuale o aumentata, gli ASUS AirVision M1 non ti isolano dal mondo reale. Questi occhiali permettono di fissare lo schermo in una posizione specifica nello spazio, così da poterlo guardare comodamente senza dover tenere in mano il tuo dispositivo.

Come funzionano esattamente gli ASUS AirVision M1?

Gli ASUS AirVision M1 sono dotati di due display Micro OLED con risoluzione Full HD. I display hanno un campo visivo verticale di 57 gradi e una trasmittanza del 60%. Quindi lasciano passare la luce ambientale e non ti impediscono di vedere ciò che ti circonda. Gli occhiali sono in grado di gestire diversi rapporti d’aspetto, tra cui 16:9, 21:9 e 32:9. Inoltre possono orientare lo schermo in orizzontale o in verticale, a seconda delle preferenze. Infine, grazie al sistema di posizionamento a 3 gradi di libertà , puoi scegliere dove collocare lo schermo nello spazio e mantenerlo fisso anche se muovi la testa.

A cosa servono gli ASUS AirVision M1?

Gli ASUS AirVision M1 sono pensati per migliorare la tua produttività, il tuo intrattenimento e il tuo gaming, per usufruire più confortevolmente dei tuoi contenuti preferiti. Puoi usare gli occhiali per lavorare con più schermi, per guardare un film o una serie su uno schermo virtuale più grande. Puoi usarli per giocare con una console portatile o per fare altre attività che richiedono una buona qualità visiva. Gli occhiali sono anche dotati di microfoni e altoparlanti integrati con cancellazione del rumore, per garantirti un’esperienza audio immersiva.

Ma per usarli dovrai attendere perché non sono ancora in vendita. La commercializzazione è prevista, comunque, entro il 2024 ad un prezzo che, però, non sarà molto economico. Intanto un altro paio di occhiali potrebbe essere l’oggetto tecnologico più venduto nel 2024.