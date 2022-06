Per tutte le famiglie italiane che non hanno figli sotto esame potrebbe essere già il momento di partire per le vacanze. Dopo un primo anticipo del ponte di inizio giugno, adesso comincia veramente un lungo periodo di vacanze estive. Considerando che da qualche anno ormai anche settembre è sempre bello, i mesi a disposizione sono 4. Tra i tanti piaceri dell’ombrellone c’è sicuramente la lettura, e magari quella dei nostri oroscopi. La situazione che vedremo oggi riguarda quattro segni, ognuno preso da avvenimenti particolari e degni di osservazione. Ma andiamo a vederli immediatamente.

Momento particolarmente caldo in amore per gli Scorpioni

Tra coloro che sono agitati e quelli più fortunati, ecco spuntare lo Scorpione in questo momento in versione “amore libero”. Venere favorisce il risveglio di sensi, la passione e la voglia di conquiste per i single. Potrebbe essere anche una buona idea frequentare nuove compagnie e conoscere nuove persone. Questa ventata di passione e desiderio potrebbe durare, secondo le stelle, almeno una decina di giorni.

Sagittario agitato e irrequieto mentre questi 2 segni saranno letteralmente travolti dal denaro e il più romantico di tutti sarà lo Scorpione

Periodo decisamente contrastato per il Sagittario che va incontro a momenti di grande euforia, alternati a periodi no. Giorni in cui il cielo si tinge d’oro e altri in cui sarebbe meglio non alzare nemmeno la tapparella della camera. Proprio le giornate che verranno potrebbero essere contraddistinte da stanchezza, nervosismo e agitazione. Meglio staccare la spina e andarsene in vacanza, magari scegliendo qualche meta marina in cui rilassarsi e divertirsi.

Vergine e Leone contrastano l’Ariete

Sagittario agitato e irrequieto mentre questi 2 segni, ossia Vergine e Leone, contenderanno all’Ariete il predominio della fortuna. Il Leone sembra essere in questo momento “il cocco delle stelle”, con Giove e Mercurio che sembrano proteggerlo. Se è in vacanza, tutto andrà alla grandissima e se c’è in preparazione un viaggio, la soddisfazione di organizzarlo in maniera perfetta completerà l’opera. Oltre ad avere dei giorni particolarmente fortunati e ricchi, il Leone emana fascino a 360 °. Decisamente un bel periodo che potrebbe durare anche un paio di settimane.

Ottime notizie in arrivo anche per la Vergine, che nonostante il caldo, è in versione bambino davanti all’albero di Natale. Sì, perché le stelle prevedono l’arrivo di tante sorprese e tante soddisfazioni. Per i single ecco l’opportunità di conoscere nuovi amori, alcuni dei quali non passeggeri. Decisamente positiva l’atmosfera anche per la Vergine che decide di andarsene in ferie e che proprio lì potrebbe clamorosamente conoscere l’anima gemella.

