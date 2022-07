Avevano ragione le nostre nonne a combattere il gonfiore di stomaco e la flatulenza con questo rimedio naturale così semplice ed economico

Temperature molto elevate come quelle di questi giorni non sono fastidiose solo a livello ambientale, ma anche fisico. Tantissime le persone che soffrono di gonfiore alle gambe, ma altrettante che si ritrovano con la pancia gonfia. Abbiamo visto in un recente articolo, con la collaborazione della scienza alimentare, che alcuni alimenti, pur benefici, favorirebbero la permanenza dei gas nello stomaco. Ma, come dicevamo sopra anche le condizioni tipiche dell’estate con caldo e umidità favorirebbero la pancia gonfia. Colpa della circolazione sanguigna che si ritroverebbe a girare più lentamente, con meno facilità di smaltimento delle tossine. Ecco, allora che potremmo ricorrere a un sistema molto amato dalle nostre nonne e che ancora oggi fa parte di molti parafarmaci che acquistiamo in erboristeria.

Disturbo anche mangiando poco

Avevano ragione le nostre nonne a combattere il gonfiore anche con quei rimedi semplici e naturali che hanno sempre avuto il loro perché. La classica domanda che potremmo sentire in questi giorni in farmacia riguarda proprio il motivo per il quale pur mangiando poco la pancia sarebbe gonfia. Oltre alle già citate situazioni climatiche e alla combinazione di alcuni alimenti, attenzione anche ai dolcificanti e agli alimenti che conterrebbero troppo fruttosio. Sarebbero dei veri e propri rallentatori del processo metabolico e digestivo e tra i maggiori protagonisti della pancia gonfia anche se mangiamo poco.

Secondo alcune revisioni mediche abbastanza recenti e ricordate in questo studio, anche gli sbalzi improvvisi di temperatura potrebbero causare mal di pancia, ma anche gonfiamento anomalo. E, visto che in certe zone d’Italia in questi giorni si alternano temporali e caldo, la cosa non sarebbe affatto strana. Occhio però che anche a tavola potremmo commettere errori come questo che favorirebbero la panciona.

Avevano ragione le nostre nonne a combattere il gonfiore di stomaco e la flatulenza con questo rimedio naturale così semplice ed economico

Quando ci troviamo a parlare di super food complice probabilmente anche per una maggiore attenzione dei media, ci vengono in mente frutti esotici, spezie sconosciute e proteine mai sentite. Purtroppo, passa sotto traccia anche un antico rimedio delle nostre nonne e che gli scienziati avrebbero inserito proprio tra i super food: l’anice. Conosciuta da tempo immemore per le sue qualità sgonfia pancia, questa pianta dal sapore antico avrebbe tra le sue qualità proprio quella di ridurre la presenza dei gas e di migliorare la digestione. Non poteva mancare a casa della nonna la tisana all’anice, con questo gusto molto particolare che poteva piacere come no. E, dal canto suo, il nonno calava l’asse di cuori con il liquore all’anice che offriva orgogliosamente agli ospiti, dopo cena.

